Afrika kıtasındaki küçük ölçekli devletlerden olan Lesoto'nun tamamı Güney Afrika ile çevrelenmiş durumda. Lesoto Krallığı; San Marino ve Vatikan gibi toprakları tek ülkeyle çevrelenmiş üç dünya devletinden biri.
Lesoto 57 yaşındaki Kral III. Letsie tarafından yönetiliyor.
1966'da bağımsızlığını kazanan ülke, Konya'dan küçük yüzölçümü, 2 milyon civarındaki nüfusu ve sınırlı ekonomisiyle diğer iki ülke kadar tanınmıyor.
TİCARET HACMİ YALI FİYATI KADAR
Hürriyet'teki habere göre; Türkiye ile Lesoto arasında 2016'da 387 bin dolarlık ticaret yapıldı. Bu ticaret hacmi, 2018'de 2 milyon 900 bin dolar ile İstanbul'da bir yalı dairesi fiyatına yükseldi.