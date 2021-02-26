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    • 26.02.2021 14:14
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    Son dakika: 'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler yakalandı!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Yasa dışı yollarla ’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi ’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı." denildi.

    Yunanistan'a kaçacaklardı! Hainler yakalandı!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Yasa dışı yollarla 'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi 'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı." denildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şahıs, Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2'sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler yakalandı!