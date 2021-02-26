Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

Öğretmenlerin aşılanması mart boyunca aralıksız sürdürülecek. Sağlık Bakanlığının Sinovac firmasıyla yaptığı sözleşme kapsamında, yeni Kovid-19 aşılarının martta Türkiye'ye ulaşmasıyla aşılama daha da hızlandırılacak.