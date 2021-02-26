Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte öğretmenler için aşı takvimi yayınlandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla sorgulanır oldu. 1 Mart'ta yüzyüze eğitimin başlayacağına işaret edilmesinin ardından gözler öğretmenler için covid 19 aşısına çevrildi. Öğretmenler arasındada aşılama konusunda öncelikli olanlar yer alıyor. Konuya dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.
24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.
Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başladı.
Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.
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ÖĞRETMENLER İÇİN AŞILAMA TAKVİMİ
Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.