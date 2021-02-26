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    • 26.02.2021 08:56
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    SON DAKİKA: Firari FETÖ'cü general yurt dışına kaçarken yakalandı

    Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

    AA
    Firari FETÖ'cü general yurt dışına kaçarken yakalandı

    Edirne'de mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

    Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sınırdan yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 5 şüpheliyi yakaladı.


    FETÖ ÜYELİĞİNDEN DOSYALARI VE PASAPORTLARINDA "ŞERH KAYDI" BULUNUYOR
    Gözaltına alınan kişilerin FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında "şerh kaydı" bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C, albay C.A, yüzbaşı F.M.A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.


    İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.

    Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği belirtildi

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