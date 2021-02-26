ABD’den YPG’ye silah itirafı (Güncel haberler)

HOROZ BAHTİYAR JAPONYA'DA ÖTTÜ

Denizli'de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan "Bahtiyar" isimli horoz yurt dışında da fenomen oldu. Japonya ve Çin'de de televizyon haberlerinde verildi. İstanbul'daki bir Japon kadın gazeteci de horoz için özel bir program bile hazırladı. Program 28 Şubat'ta Japonya'daki televizyonlarda yayınlanacak. Horoz sahibi Okan Gökbudak (28), "Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırttı" dedi.