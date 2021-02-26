ABD’den YPG’ye silah itirafı (Güncel haberler)

ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, sonunda itiraf etti: Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz.
YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son açıklamayı yaptı: 'Okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Tabii bunu pandeminin durumuna göre yapacağız.
İNLERİ YERLE BİR OLDU
PKK'lı teröristlere yönelik Eren- 5 operasyonları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı gece gündüz görev yaptı. Ekipler, Nusaybin, Ömerli ve Midyat kırsalında yapılan operasyonlarda çok sayıda sığınak ve depoyu imha etti.