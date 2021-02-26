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    ABD’den YPG’ye silah itirafı (Güncel haberler)

    ABD’li emekli Korgeneral Ben Hodges, sonunda itiraf etti: Bence geçmişte YPG’ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz.

    ABD’den YPG’ye silah itirafı

    ABD'li emekli Korgeneral Ben Hodges, sonunda itiraf etti: Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son açıklamayı yaptı: 'Okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Tabii bunu pandeminin durumuna göre yapacağız.

    İNLERİ YERLE BİR OLDU
    PKK'lı teröristlere yönelik Eren- 5 operasyonları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı gece gündüz görev yaptı. Ekipler, Nusaybin, Ömerli ve Midyat kırsalında yapılan operasyonlarda çok sayıda sığınak ve depoyu imha etti.

        ESKİ İKİ MÜDÜR GÖZALTINDA
        Trabzon'da         FETÖ'ye karşı operasyonları devam etti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube ekipleri, Ortahisar'da örgütün Bylock kullanıcısı olan ihraç edilmiş iki emniyet müdürünü yakaladı.

        HOROZ BAHTİYAR JAPONYA'DA ÖTTÜ
        Denizli'de 20         saniye öttükten sonra düşüp bayılan "Bahtiyar" isimli horoz yurt dışında da fenomen oldu. Japonya ve Çin'de de televizyon haberlerinde verildi. İstanbul'daki bir Japon kadın gazeteci de horoz için özel bir program bile hazırladı. Program 28 Şubat'ta Japonya'daki televizyonlarda yayınlanacak. Horoz sahibi Okan Gökbudak (28), "Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırttı" dedi.

        ANA YÜREĞİ
        Kars'ta bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezip kaçtı. Anne köpek, yavrusunu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı. Yavruyu zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yattı. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi ise yürekleri burktu.

            15.1 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 15 milyon 198 bin lira devretti. 5 bilenler 25 bin 580'er lira, 4 bilenler 635'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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            Haberler Güncel ABD’den YPG’ye silah itirafı (Güncel haberler)