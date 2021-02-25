RADARDA GÖRÜNMÜYOR

Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.