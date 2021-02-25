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    • 25.02.2021 12:56
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    üretti! Emniyete ATAK damgası! İlk teslimat bugün!

    Türkiye savunma sanayiinde yerli ve milli silahlarla dünyanın dikkatini çekmeye devam ederken tarafından üretilen insansız helikopter T129 -2’nin Ankara ’ne ilk teslimatı bugün gerçekleştirildi. Atak 2, birçok özelliğiyle 'den ayrışıyor.

    TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen Atak helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

    Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 Atak Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Atak 2, birçok özelliğiyle Atak Faz1'den ayrışıyor.

    RADARDA GÖRÜNMÜYOR
    Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.

        AVİYONİK MERKEZİ KONTROL BİLGİSAYARI
        Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı (AMKB), aviyonik sistemlerin tek merkezden yönetimini sağlayan, pilota görevi icrasında gelişmiş işlem kabiliyeti ile destek olarak iş yükünü azaltan görev bilgisayarıdır.

        AMKB arayüzleri ve performans özellikleri, modüler donanım ve yazılım mimarisi sayesinde, platform ve uygulama özelliklerine göre kolayca ölçeklendirilebilmektedir. Geniş hafıza altyapısı, yüksek işlem ve performans kapasitesi ve arayüz çeşitliliği ile pilotun görevi etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

        AMKB'nin öncelikli amacı görevin başarılı şekilde icrasıdır. AMKB, güvenilir, dayanıklı tasarımı ve gelişmiş soğutma ve ısıl yönetim teknikleri sayesinde sabit ve döner kanatlı platformların zorlu çevresel ortamlarda çalışabilmektedir.

        Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı tasarımında kullanılan esnek ve ölçeklendirilebilir sanayi standardı açık mimariler ve özgün elektronik tasarımı sayesinde her türlü kullanıcı ve platform isterleri karşılanabilmektedir.

            İŞTE FAZ-1 İLE FAZ-2 ARASINDAKİ FARKLAR
            Faz-2'de Faz-1'e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri entegre edildi. Atak Faz-2'de yerlilik oranı daha da arttı. ATAK zaten faydalı yük olarak sınıra ulaşmış bir helikopter. Faz-2'de Faz-1'e ilaveten lazer ikaz alıcısı, radar ikaz alıcısı ve yeni telsiz sistemleri gelecek. Böylece kendini modern tehditlere karşı da daha iyi koruyabilecek.

            ATAK PROGRAMINDA AMKB FAALİYETLERİ
            ATAK Programında Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı (AMKB) donanım ve yazılımı ile AMKB tarafından yönetilen aviyonik ve silah sistemlerinin özgün olarak geliştirilmesi, entegrasyonu, aviyonik ve silah sistemlerinin seri üretimi, teslimatı ve teknik destek faaliyetleri ASELSAN tarafından yürütülmekte. Projede, bir adet prototip helikopter, 9 adet Erken Duhul Helikopteri, 29 adet ATAK Faz–1 Helikopteri ve 21 adet ATAK Faz–2 Helikopteri için sistem teslimatları Mart 2020'de tamamlandı.

            TÜMLEŞİK MERKEZİ KONTROL BİLGİSAYARI
            TMKB, aviyonik sistemlerin tek merkezden yönetimini sağlayan, pilota görevi icrasında gelişmiş işlem kabiliyeti ile destek olarak iş yükünü azaltan görev bilgisayarıdır.

                TMKB arayüzleri ve performans özellikleri, modüler donanım ve yazılım mimarisi sayesinde, platform ve uygulama özelliklerine göre kolayca ölçeklendirilebilmektedir. Geniş hafıza altyapısı, yüksek işlem ve performans kapasitesi ve arayüz çeşitliliği ile pilotun görevi etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

                TMKB üzerinde görev, grafik ve silah sistemleri yönetim yazılım/donanımlarına ek olarak, Hareketli Sayısal Harita ve AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi elektronik ünitesi de dahili olarak bulunmaktadır.

                Tümleşik Merkezi Kontrol Bilgisayarı tasarımında kullanılan esnek ve ölçeklendirilebilir sanayi standardı açık mimariler ve ASELSAN tasarımı özgün elektronik kartlar sayesinde ek yetenek ve fonksiyonalite gereksinimleri TMKB üzerinde kolaylıkla uygulanabilmektedir.

                    ATAK Faz–2 Helikopteri için geliştirilen Tümleşik Merkezi Kontrol Bilgisayarı ile ATAK Faz–2 Helikopteri kalifikasyonu kapsamında "İlk Uçuş Testleri" 2019 Kasım ayında gerçekleştirilmişti.
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                    Haberler Güncel TUSAŞ üretti! Emniyete ATAK damgası! İlk teslimat bugün!