TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen Atak helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ilk T129 Atak Faz-2 helikopterini bugün düzenlenen törenle teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) için üretilecek 6 adet T129 ATAK helikopterinin ilki bugün teslim edildi. Atak 2, birçok özelliğiyle Atak Faz1'den ayrışıyor.
RADARDA GÖRÜNMÜYOR
Radarlarda görünmeyecek tasarıma sahip olan iki kişilik helikopter, oldukça büyük ve kullanışlı. Bu nedenle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bu sisteme sahip. Ayrıca herhangi bir tehdit noktasında pilotu da uyarıyor.