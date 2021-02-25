Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.02.2021 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 21:21
    ABONE OL

    Son dakika: 25 Şubat vaka sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 tablosu

    25 Şubat vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 25 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı.



    Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

    24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU



    Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

    23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                                4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                                3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                                2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
                                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Güncel Kovid-19 tablosu