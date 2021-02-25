Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri, başlatılan HES kodu uygulamasıyla ilgili Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye caddelerinde denetim yaptı.
Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, Sağlık Bakanlığının verileri doğrultusunda Samsun'un Türkiye'de en çok vaka artışı yaşanan 4'üncü kent olduğunu hatırlattı.
Samsun'da vaka artışının epey yükseldiğine işaret eden Dağlı, "Mücadeleyi elden bırakmayacağız, aynı şekilde devam edeceğiz. Kaymakamlar sahada, emniyet, jandarma ekiplerimiz sahada, yerel yönetimlerimiz sahada, yine muhtarlarımızı aktif olarak görevlendirdik. Hatta diyanet görevlilerinden cuma günleri yardım alıyoruz. Mücadelemiz devam edecek." dedi.