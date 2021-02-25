Dağlı, korumalarının da fotoğraf makineleri ile sahada çalışma yürüttüğünü belirterek, yoğun kalabalıkların oluşmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Çocukları ile sokağa çıkan aileleri de uyaran Vali Dağlı, "13.00 ila 16.00 saatleri dışında bir aile çocuğu ile dışarı çıkıyorsa, onları dışarı çıkarmayacağız. Ailelerin bu konuya duyarlı olması bekliyoruz. Yine 65 yaş üstü vatandaşların da muaf tutuldukları saatler dışında dışarıda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Samsun'da kolluk kuvvetleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu uygulaması yapmaya başladı. Sağlık İl Müdürlüğüne ait araçlardan ise vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve temizlik konusunda anonslu uyarıda bulundu.