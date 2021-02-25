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    • 25.02.2021 15:31
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    ! ? İşte malzemeler…

    Özellikle yemek programlarını yakından takip edenler ni merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Sevilen yöresel lezzetlerden biri olan ve tadı damaklarda kalan ? Doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla yapılan ve severek tüketilen bu lezzeti farklı yörelerden kişiler de deniyor ve sevdiklerine sunuyor. Peki Ağzı yumuk tarifi için malzemeler neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ağzı yumuk tarifi!

    Ağzı yumuk tarifi nedir? Şanlıurfa böreği ağzı yumuk nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Yöresel yemekleri denemeyi sevenler ve sevdiklerine sunmak isteyenler görüşünü çok beğendiği Şanlıurfa böreği ağzı yumuk tarifini kolay bir şekilde yapabilir. Özellikle hamur işi lezzetlerine bayılanların severek yiyeceği tarifi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ AĞZI YUMUK TARİFİ

    Malzemeler:
    1 kg yağsız kıyma,
    1 adet büyük boy soğan
    2 çorba kaşığı sıvıyağ
    1 çay bardağı tepeleme kıyılmış ceviz içi
    1-2 çorba kaşığı isot, tuz, karabiber

    Hamuru için:5 su bardağı un,
    1/2 limonun suyu, tuz

    Kızartmak için: Sıvıyağ

        Yapılışı:

        Sıvı yağı bir tavaya alıp kıyma ve ince kıyılmış soğanı kavurun. Tuz, karabiber, isot ve ceviz ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp geniş bir kaba aktararak soğumaya bırakın. Hamur için unun ortasını açıp, tuz ve limon suyu ekleyin. Kulak memesinden biraz daha sert kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar su ilave edin ve yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına kıymalı karışımı pay edip, hamurların uçları ortada birleşecek şekilde büzün. Büzülen noktalarda fazla büzülme olursa koparın. Kızgın yağda kızartın

        PÜF NOKTASI

        Ağzı yumuk yörede bostana ile servis yapılır.
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