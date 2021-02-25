Yapılışı:



Sıvı yağı bir tavaya alıp kıyma ve ince kıyılmış soğanı kavurun. Tuz, karabiber, isot ve ceviz ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp geniş bir kaba aktararak soğumaya bırakın. Hamur için unun ortasını açıp, tuz ve limon suyu ekleyin. Kulak memesinden biraz daha sert kıvamlı bir hamur elde edene dek azar azar su ilave edin ve yoğurun. Hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Çay tabağı büyüklüğünde açın. Ortalarına kıymalı karışımı pay edip, hamurların uçları ortada birleşecek şekilde büzün. Büzülen noktalarda fazla büzülme olursa koparın. Kızgın yağda kızartın



PÜF NOKTASI



Ağzı yumuk yörede bostana ile servis yapılır.