Ağzı yumuk tarifi nedir? Şanlıurfa böreği ağzı yumuk nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Yöresel yemekleri denemeyi sevenler ve sevdiklerine sunmak isteyenler görüşünü çok beğendiği Şanlıurfa böreği ağzı yumuk tarifini kolay bir şekilde yapabilir. Özellikle hamur işi lezzetlerine bayılanların severek yiyeceği tarifi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ AĞZI YUMUK TARİFİ
Malzemeler:
1 kg yağsız kıyma,
1 adet büyük boy soğan
2 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çay bardağı tepeleme kıyılmış ceviz içi
1-2 çorba kaşığı isot, tuz, karabiber
Hamuru için:5 su bardağı un,
1/2 limonun suyu, tuz
Kızartmak için: Sıvıyağ