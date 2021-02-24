Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun "ön ödemeye" tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.

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