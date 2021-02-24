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    • 24.02.2021 16:04
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    'un firar davasında jet şirketi müdürü ile pilotlar ve 'in cezaları belli oldu

    Son dakika haberi... Eski Üst Yöneticisi Lübnan asıllı 'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a üzerinden kaçmasına ilişkin davada, bir şirket yöneticisi ve 2 pilota "göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    Carlos Ghosn’un firar davasında flaş gelişme

    Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada karar verildi.


    Şirket yetkilisiyle iki pilot göçmen kaçakçılığından suçlu bulundu.

    Özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Carlos Ghosn'un, İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun "göçmen kaçakçılığı" suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

        Mütalaada, sanık olan pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun üzerine atılı "göçmen kaçakçılığı" suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istenmişti.

        Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun "ön ödemeye" tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.

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        Haberler Güncel Carlos Ghosn'un firar davasında jet şirketi müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Sömek'in cezaları belli oldu