Sevgi İzi dövme mi? Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede yaptırılır?

SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?

Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.

Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.