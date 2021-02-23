Sevgi İzi dövme mi? Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede yaptırılır gibi soruların cevabı merak ediliyor. Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle 15 yaşındaki kaybolan bir genç kız bulundu. Bu gelişmenin ardından Sevgi İzi yeniden merak edilmeye başlandı. Peki Sevgi İzi nedir?
SEVGİ İZİ NEDİR?
Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.
Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.
SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?
Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.
Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.