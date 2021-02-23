USULSÜZLÜĞÜ 3 SAATLİK SES KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatif müdürü Bahar'dan parasını isteyen Cengiz Akyol'un parasını alamadığı ve taraflar arasında 933 bin TL'lik bono ve senet imzalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Akyol'un, parasını geri alabilmek için Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın'ı bir restorana götürdüğü, burada tarafların usulsüzlükleri konuştuğu öğrenildi. Akyol'un bu görüşme sırasında cep telefonuyla yaklaşık 3 saatlik ses kaydı yaptığı ve dolandırılma konusunun bu ses kaydına yansıdığı tespit edildi.

ÖĞRETMEN YEĞENİNE 100 BİN TL KREDİ ÇEKTİRMİŞ

Tarım kooperatifindeki usulsüzlüklerin ortaya çıkmadan önce emekli olan Gürkan Bahar'ın yerine müdür olarak getirilen, tutuklu Sami Can'ın da benzer usulsüzlükler yaptığı ortaya çıktı. Can'ın, öğretmenlik yapan yeğeni Ebubekir Sait S.'yi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydettirip, kooperatife üye yaptığı belirlendi. Can'ın, yeğeni adına 100 bin TL kredi çektiği, bu parayı da Ceyhan'daki bir tarım ürünleri firmasına havale edip, karşılığında da sulama borusu almış gibi fatura kesildiği öğrenildi. Firma yetkilisinin daha sonra 97 bin TL'yi yeniden Sami Can'a gönderdiği, 3 bin lirayı ise kendine aldığı, söz konusu sulama borularının ise firmadan hiç çıkmadığı saptandı.