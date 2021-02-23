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    bazlar kıraathaneyi manava çevirdi: Batak partisi düzenledi

    bazlar, kıraathaneyi manava çevirdi! Batak partisi düzenledi. Polisin yaptığı baskın nucu 36 kişiye 124 bin lira ceza kesildi. Sosyal medya yorumları ise gülümsetti: 'i biliyorum da manav görünümlü kıraathaneyi ilk kez duydum.

    Manav tezgahı

    Dünya Coronavirüs salgınıyla sarsıldı. Her ülke, katil virüse karşı sıkı tedbirler aldı. Türkiye'de de pandemiye karşı kararlı bir mücadele vardı. Kumar tutkunları ise ne virüs ne de yasak tanıdı.

    Şaşkına çeviren olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Kahvehane sahibi Halil K. kapısının önüne meyve sebze kasaları yığdı. Dükkana manav görünümü vermeye çalıştı. İçeride ise kumar oynattı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın yaptı. 36 kişi, oyun oynarken yakalandı. Hepsine toplam 124 bin 884 lira ceza yazıldı. Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.

    SOSYAL MEDYA YIKILDI
    KUMAR oynamadan yaşayamıyorlar.
    KAYAK merkezine diskoya gidemeyince adam ne yapsın.
    ŞEYTANIN aklına gelmez pes!


        KUMAR oynamak için harcadıkları azmi ülkelerine harcasalar keşke.
        TEKRAR oynasınlar. Kaybeden cezayı ödesin.
        DOĞAN görünümlü Şahin'i biliyorduk da, manav görünümlü kıraathaneyi ilk kez gördüm.
        YARATICILIKTA sınır tanımıyoruz. Bir sonraki seviye AVM görünümlü olsun.


        ADAMLAR davalarına ne kadar sadık büyük tehlikeyi göze alıyorlar.
        BURASI Türkiye beyler...

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