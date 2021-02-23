Dünya Coronavirüs salgınıyla sarsıldı. Her ülke, katil virüse karşı sıkı tedbirler aldı. Türkiye'de de pandemiye karşı kararlı bir mücadele vardı. Kumar tutkunları ise ne virüs ne de yasak tanıdı.
Şaşkına çeviren olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Kahvehane sahibi Halil K. kapısının önüne meyve sebze kasaları yığdı. Dükkana manav görünümü vermeye çalıştı. İçeride ise kumar oynattı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın yaptı. 36 kişi, oyun oynarken yakalandı. Hepsine toplam 124 bin 884 lira ceza yazıldı. Halil K. hakkında da adli işlem başlatıldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
KUMAR oynamadan yaşayamıyorlar.
KAYAK merkezine diskoya gidemeyince adam ne yapsın.
ŞEYTANIN aklına gelmez pes!