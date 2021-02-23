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    ’deki başkanlık kavgası ’ye uzandı: Halk 'da en çok Biden ile Trump'ı aradı

    Dünya, ’deki başkanlık devrine kilitlendi. , ‘koltuğu bırakmayacağım’ dese de 6 Ocak’ta görevi ’a devretti. ’deki evine çekildi. İşte bu çekişmeyi yurdum insanı da merak etti. ABD başkanları ile hayatlarıyla ilgili bilgi almak için ’a girdi

    ABD’deki başkanlık kavgası Tunceli’ye uzandı

    Dünya, 'deki başkanlık devrine kilitlendi. , 'koltuğu bırakmayacağım' dese de 6 Ocak'ta görevi 'a devretti. 'deki evine çekildi. İşte bu çekişmeyi yurdum insanı da merak etti. ABD başkanları ile hayatlarıyla ilgili bilgi almak için 'a girdi.

    n, , ve kelimeleri, Google'da en çok arananlar listesine girdi. Beyaz Saray'ı en çok Ağrılılar aradı. liler ise 'ın tarzını mercek altına aldı

    Eski başkan Donald Trump ile halefi Joe Biden ise en çok tarafından arandı. Trump'ın kızı Ivanka'yı ise en çok Eskişehir aradı...

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    Haberler Güncel ABD’deki başkanlık kavgası Tunceli’ye uzandı: Halk Google'da en çok Biden ile Trump'ı aradı