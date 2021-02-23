Dünya, ABD'deki başkanlık devrine kilitlendi. Donald Trump, 'koltuğu bırakmayacağım' dese de 6 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretti. Miami'deki evine çekildi. İşte bu çekişmeyi yurdum insanı da merak etti. ABD başkanları ile hayatlarıyla ilgili bilgi almak için Google'a girdi.

Joe biden, Melania, Ivanka ve Beyaz Saray kelimeleri, Google'da en çok arananlar listesine girdi. Beyaz Saray'ı en çok Ağrılılar aradı. Siirtliler ise Melania Trump'ın tarzını mercek altına aldı

Eski başkan Donald Trump ile halefi Joe Biden ise en çok Tunceli tarafından arandı. Trump'ın kızı Ivanka'yı ise en çok Eskişehir aradı...