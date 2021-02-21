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    • 21.02.2021 10:51
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    Son dakika: Meteoroloji'den 4 ile don uyarısı!

    Son dakika haberleri... Meteoroloji'den , , ile için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 1, Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6 ve Van'da 1 derece olması bekleniyor.

    Meteoroloji'den 4 ile don uyarısı!

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, ile çevreleri kar yağışlı olacak.

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, 'nde ise batı ve kuzeybatından yer yer 3 ila 5 kilometre kuvvetinde esecek.

    Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 1, 'ta 0, sıfırın altında olmak üzere 'te 6 ve Van'da 1 derece olması bekleniyor.

    Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den 4 ile don uyarısı!