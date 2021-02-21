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    • 21.02.2021 15:02
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    duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı öldürüldü

    Son dakika haberi... , " bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

    , bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı öldürüldü