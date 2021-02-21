Dirayet Dilan Taşdemir kimdir, nereli? Dirayet Dilan Taşdemir nerenin milletvekili? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gara'ya HDP'li kadın milletvekilinin adını açıkladı ve hemen ardından binlerce kişi gündemde Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bilgiler edinmek için sorgulamalara başladı. İşte ayrıntılar…
GARA'YA GİDEN HDPLİ DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir." açıklamalarında bulundu.
Dirayet Dilan Taşdemir 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da doğdu. Babasının ismi Yusuf annesinin ismi Nigar'dır. HDP milletvekilidir. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.
Dirayet Dilan Taşdemir, Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümü mezunudur. 2008 senesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi.
Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Ağrı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.