GARA'YA GİDEN HDPLİ DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir." açıklamalarında bulundu.