NASA 7 aylık yolculuğun ardından önceki gün Mars'a ulaşan keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Bu eşsiz an, canlı olarak 930 milyon kişi tarafından izlendi. Amerikan futbolu sevenlerin final maçı Super Bowl mücadelesini toplam 300 milyon kişinin izlediğini düşünürsek, Perseverance'ın ne kadar önemli bir adım olduğu ortada. Perseverance'la ilgili son bir haftada 10 milyon tweet atılması da gözlerden kaçmadı.
TARİHİ İSTASYON
NASA yetkilileri, "Perseverance inanılmaz bir olayı başaracak. Sismik bir kaynağın nerede, nasıl olduğunu bulmak için Dünya'da birçok istasyon var. Şimdi Mars'ta bir istasyon olacak. Bunu da Perseverance başaracak" dedi.
OKSİJEN ÜRETECEK
Azim (Perseverance) aracının üzerindeki bilim enstrümanlarından biri olan MOXIE adlı bir çeşit arıtıcı, Mars'ta bulunan karbondioksiti oksijene çevirecek. Arıtma işlemi başarılı olursa, sonraki Mars görevlerinde insanlık bu oksijen üreticileri ile dönüş yakıtını Mars'tan sağlayabilecek.