NASA 7 aylık yolculuğun ardından önceki gün Mars'a ulaşan keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Bu eşsiz an, canlı olarak 930 milyon kişi tarafından izlendi. Amerikan futbolu sevenlerin final maçı Super Bowl mücadelesini toplam 300 milyon kişinin izlediğini düşünürsek, Perseverance'ın ne kadar önemli bir adım olduğu ortada. Perseverance'la ilgili son bir haftada 10 milyon tweet atılması da gözlerden kaçmadı.