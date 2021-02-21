Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’a ulaşan keşif aracı ’ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı: Canlı olarak 930 milyon kişi izledi

    7 aylık yolculuğun ardından önceki gün ’a ulaşan keşif aracı ’ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Bu eşsiz an, canlı olarak 930 milyon kişi tarafından izlendi. sevenlerin final maçı mücadelesini toplam 300 milyon kişinin izlediğini düşünürsek, Perseverance’ın ne kadar önemli bir adım olduğu ortada. Perseverance’la ilgili son bir haftada 10 milyon tweet atılması da gözlerden kaçmadı.

    En büyük buluşma

    NASA 7 aylık yolculuğun ardından önceki gün Mars'a ulaşan keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Bu eşsiz an, canlı olarak 930 milyon kişi tarafından izlendi. Amerikan futbolu sevenlerin final maçı Super Bowl mücadelesini toplam 300 milyon kişinin izlediğini düşünürsek, Perseverance'ın ne kadar önemli bir adım olduğu ortada. Perseverance'la ilgili son bir haftada 10 milyon tweet atılması da gözlerden kaçmadı.

    TARİHİ İSTASYON
    NASA yetkilileri, "Perseverance inanılmaz bir olayı başaracak. Sismik bir kaynağın nerede, nasıl olduğunu bulmak için Dünya'da birçok istasyon var. Şimdi Mars'ta bir istasyon olacak. Bunu da Perseverance başaracak" dedi.

    OKSİJEN ÜRETECEK
    Azim (Perseverance) aracının üzerindeki bilim enstrümanlarından biri olan MOXIE adlı bir çeşit arıtıcı, Mars'ta bulunan karbondioksiti oksijene çevirecek. Arıtma işlemi başarılı olursa, sonraki Mars görevlerinde insanlık bu oksijen üreticileri ile dönüş yakıtını Mars'tan sağlayabilecek.

        AMERİKALILAR SALDA'YI ARADI
        Mars'taki Jezero Krateri'nde yaşam izini arayacak Perseverance görevine başlarken, Burdur'daki Salda Gölü de gündeme gelmişti. İşte meraklı Amerikalılar Salda Gölü'nü araştırdı. Missouri, Colorado ve North Carolina'da yaşayan Amerikalılar Salda Gölü hakkında Google'da araştırmalar yaptı. NASA sayesinde uluslararası çapta tanınırlığı artan Salda Gölü'nün pandemi sonrası çok ciddi turizm merkezi olacağı tahmin ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Mars’a ulaşan keşif aracı Perseverance’ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı: Canlı olarak 930 milyon kişi izledi