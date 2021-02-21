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    3 saatlik büyük korku: li turist film gibi bir operasyonla donmaktan kurtarıldı

    li iş adamı ., kar tatili için 'yi tercih etti. 'de tatilinin ikinci gününde, kayak pistene gitti. Bir an dengesini kaybeden Abdurrahman A., 20 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. Kuveytli turist için tehlike çanları çalmaya başladı. Pistteki biri Abdurrahman A.'nın dengesini kaybedip pistten düştüğünü yetkililere söylemesi, Abdurrahman A.'nın kurtuluşu için ilk adım oldu.

    Film gibi operasyon

    Kuveytli iş adamı ., kar tatili için 'yi tercih etti. 'de tatilinin ikinci gününde, kayak pistene gitti. Bir an dengesini kaybeden Abdurrahman A., 20 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. li turist için tehlike çanları çalmaya başladı. Pistteki biri Abdurrahman A.'nın dengesini kaybedip pistten düştüğünü yetkililere söylemesi, Abdurrahman A.'nın kurtuluşu için ilk adım oldu.

    (Jandarma Arama Kurtarma) timleri olay yerine geldi. 40 dakika sonra Abdurrahman A.'nın yeri tespit edildi. Ancak bacakları kırılan turistin donma tehlikesi de vardı. JAK timleri son derece hızlı şekilde Abdurrahman A.'yı düştüğü çukurdan çırakmayı başardı ve hastaneye ulaştırdı.

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    Haberler Güncel 3 saatlik büyük korku: Kuveytli turist film gibi bir operasyonla donmaktan kurtarıldı