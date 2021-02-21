Kuveytli iş adamı Abdurrahman A., kar tatili için Kocaeili'yi tercih etti. Kartepe'de tatilinin ikinci gününde, kayak pistene gitti. Bir an dengesini kaybeden Abdurrahman A., 20 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. Kuveytli turist için tehlike çanları çalmaya başladı. Pistteki biri Abdurrahman A.'nın dengesini kaybedip pistten düştüğünü yetkililere söylemesi, Abdurrahman A.'nın kurtuluşu için ilk adım oldu.

JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri olay yerine geldi. 40 dakika sonra Abdurrahman A.'nın yeri tespit edildi. Ancak bacakları kırılan turistin donma tehlikesi de vardı. JAK timleri son derece hızlı şekilde Abdurrahman A.'yı düştüğü çukurdan çırakmayı başardı ve hastaneye ulaştırdı.