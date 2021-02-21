"Barbaros Hayrettin Paşa" İstanbul yolunda (Güncel haberler)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa" İstanbul yolunda. Gemi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
SİSİ YİNE ÇILDIRDI
Mısır'da, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin eski danışmanlarından Abdullah Şehate ile 20 kişi terör listesine dahil edildi. Darbeci general Sisi'nin emri ile başlatılan operasyona ülke içinde büyük tepki var.
TABLETLE MUTLULUK
Yozgat'ta Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 11 yaşındaki çocukları Onur, annesi ile CİMER'e yazdığı dilekçede uzaktan eğitime düzenli katılamadığını belirterek, polislerden tablet istedi. 5'inci sınıf öğrencisi Onur, tabletine dün kavuştu.