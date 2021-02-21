"Barbaros Hayrettin Paşa" İstanbul yolunda (Güncel haberler)

S-400'DE İKİ FORMÜL

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri, dünyayı rahatsız etti. Sağduyulu yaklaşarak NATO ve ABD'ye iki formül teklif etti. S-400'lerin sadece acil bir durum olduğunda aktif edileceği, F-35'ler havada iken kapalı tutulabileceği belirtildi.