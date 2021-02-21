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    "Barbaros Hayrettin Paşa" İstanbul yolunda (Güncel haberler)

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi “Barbaros Hayrettin Paşa” İstanbul yolunda. Gemi, dün Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.

    Yeni rota İstanbul

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa" İstanbul yolunda. Gemi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

    SİSİ YİNE ÇILDIRDI
    Mısır    'da, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin eski danışmanlarından Abdullah Şehate ile 20 kişi terör listesine dahil edildi. Darbeci general Sisi'nin emri ile başlatılan operasyona ülke içinde büyük tepki var.

    TABLETLE MUTLULUK
    Yozgat'ta Ramazan ve Gül Koçak çiftinin 11 yaşındaki çocukları Onur, annesi ile CİMER'e yazdığı dilekçede uzaktan eğitime düzenli katılamadığını belirterek, polislerden tablet istedi. 5'inci sınıf öğrencisi Onur, tabletine dün kavuştu.

        KATİL KOCA KAÇAMADI
        Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişi, eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek darbettiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

        SON GÖREV
        Yaşlılığa         bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç'ın için bugün öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren M. Emin Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu. Turan, "Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

        S-400'DE İKİ FORMÜL
        Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri, dünyayı rahatsız etti. Sağduyulu yaklaşarak NATO ve ABD'ye iki formül teklif etti. S-400'lerin sadece acil bir durum olduğunda aktif edileceği, F-35'ler havada iken kapalı tutulabileceği belirtildi.

            ADIM ADIM NORMALLEŞME
            Covid-19 ile mücadele sonuç verdi. Vaka sayıları geriledi. Aktif vakanın az olduğu illerde, 1 Mart'tan itibaren normalleşmeye geçileceği belirtildi. İlk normalleşecek illerden Bartın'da, Valilik 1 Mart sonrası yüz yüze eğitime geçileceği haberini verdi.

            ŞAHİN'DEN FİYAT AÇIKLAMASI
            Biontech'in CEO'su Dr. Uğur Şahin, Pfizer ile ortak aşı üretti. AB'den doz başına 54 Euro istediği söylendi. Türk bilim adamı, dün iddiaları reddetti. "Aşı için 19.50 dolar (yaklaşık 135 TL) fiyat belirledik" dedi.

            VATANDAŞINI AŞIYLA KURTARDI
            Covid-19'dan             sonra, uluslararası anlaşmalar aşıyla yapılmaya başladı! İsrail yönetimi Suriye sınırını 'yanlışlıkla' geçen vatandaşını kurtarmak için kolları sıvadı. Esad rejimine, vatandaşının serbest kalması karşılığında 1.2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı aldı.

                PKK'YA GEÇİT YOK
                Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam etti. 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonları'nda PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe indirildi. 285 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

                HAİNLİĞİNİ YİNE GÖSTERDİ
                Can Dündar, casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dün de terör örgütü PKK'nın propaganda yaptığı kanala katıldı! Hainliğini bir kez daha kanıtladı.

                NAVALNY'NİN CEZASI ONANDI
                Rusya'da muhalif Navalny için dün karar duruşması yapıldı. 3 yıllık hapis cezası, 2 yıl 8 aya indirilerek onandı. Ceza, Navalny'nin 2014'te zimmete para geçirmesinden kaynaklanıyor.

                    114 MİLYON DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 114 milyon 337 bin 824 lira devretti. 5 bilenler 255 bin 712'şer, 4 bilenler bin 568'er, 3 bilenler 111'er, 2 bilenler ise 10 lira 80'er kuruş alacak.
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