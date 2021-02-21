SEVİNCİMİZ TARİFSİZ

Doktorlar aileye Alp'e başka kemoterapi tedavisi uygulamanın riskli olduğunu, tek çarenin uygun kemik iliği nakli olduğunu iletti. 2 ay sonra müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Genç bir kişinin tam uyum gösterdiğini belirten baba Erduran herkese teşekkür etti. Mart ayında naklin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirileceğini belirten baba Erduran, "Yaşadığımız duygunun, sevincin tarifi imkansız. Herkese teşekkürler. İyi ki varsınız" dedi.

ARKADAŞLARI DEVREDE

Alp Erduran'ın arkadaşları internet ve sosyal medya üzerinden Alp'e uygun kemik iliğinin bulunması için başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada kampanya başlattı. 10 arkadaşı saçlarını kazıtarak Alp'e destek verdi. Bu Alp'in moralini zirvede tuttu.

YURT DIŞINDAN GELEN İLİK HAYATINI KURTARDI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Cihat Karlıdağ, doktorluk mesleğine atım atmaya hazırlandığı sırada 14 Ekim tarihinde sağ gözünde kızarıklık oluştu. Doktora gitti, damla verildi. 6 gün sonra ise bu kez felç geçirdi. Coronavirüs testi negatif çıkan genç 4 Kasım tarihinde iç hastalıkları bölümüne sevk edildi. Doktorlar 19 Kasım tarihinde beyin cerrahı olmaya hazırlanan öğrencisi Cihat Karlıdağ'ın iliklerinin kan üretmediğini belirleyerek Aplastik Anemi teşhisi koydu.

Acilen hemotoloji servisinde tedavi altına alındı. Cihat'ın yaşaması için düzenli olarak bazen bir günde bazen 3 günde trombosit verildi. Mama ile beslendi. Kök hücre nakli için yakınları ve Türkiye'de uygun donör arandı. Ancak tam uyumlu donör çıkmadı. Cihat Karlıdağ'ın arkadaşları da kök hücre için seferber oldu. Arkadaşları moral verip ona destek oldu. Cihat için yurt dışında yapılan ilik taramasında uygun 3 donör bulundu. Nisan sonunda Cihat ilaç tedavisine cevap vermezse, yurt dışından uyumlu donörden alınacak ilik nakledilecek. Doktorların umutlu konuşması hem Cihat'ı hem de sevenlerini mutlu etti.

BİRAZ DAHA DUYARLI OLALIM

Baba Hüseyin ve anne Fadime Karlıdağ hastanede oğullarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Hüseyin Karlıdağ, "Türkiye'de 600 bin bağışçı olduğunu öğrendik. Normalde bizim 80 milyon nüfusumuz var bu sayının 40 milyon olması gerekiyor. Toplum olarak bizim 600 bin rakamını acil olarak arttırmamız lazım. Kendi başımıza gelince konunun önemini anlıyoruz" dedi.