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    • 20.02.2021 06:59
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    Son dakika: Kalça dolgusu yaptırdıktan sonra ölmüştü: davasında şoke eden gelişme

    Son dakika haberi... 'nden bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren davası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Güzellik merkezinde şoför olarak çalışan kişi verdiği ifadesinde ameliyat işlemini doktorun değil patronun yaptığını öne sürdü.

    Ameliyatı doktor değil patron yaptı!

    Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nden bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz davası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.

    Boyraz, geçen yıl 19 Eylül'de merkeze gitmiş, ertesi gün de hayatını kaybetmişti.

    Pratisyen hekim Öner Ö. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet"ten 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer tutuklu merkezin patronu Erdal D. hakkında ise "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan 9 yıla kadar hapis talep ediliyor.

        Duruşmada savunma yapan şoför Bülent Bostancı, yaşananları anlatarak Boyraz'a işlemi doktorun değil, patronun yaptığını söyledi. Bostancı, Erdal D.'nin "İğneyi soktum girmedi, çektim bir daha iteleyince bağırdı" dediğini aktardı. İşte ifadesinden detaylar:

        'PATRON BEN YAPARIM DEDİ'
        İşlerimiz yoğundu. Bekleyen çoktu. Öner Bey'le boyun fıtığı olması nedeniyle gelen müşterilerin bir kısmını 15 gün sonraya almamız konusunda konuştuk. Erdal Bey, 15 gün sonra geleceklerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyledi. Öner Bey şaka yollu Kübra Hanım'a "Sonra gel" dedi ve Kübra Hanım kabul etti. Ancak Erdal Bey "Ne bir daha gidip geleceksin ben yapayım" dedi.

        İçeriden Kübra Hanım'ın "Ah" sesi geldi. Bunun üzerine Kadriye Hanım, ben ve Öner Bey içeri girdik. İçeride Kübra Hanım "Canım acıdı, ara verebilir miyiz?" dedi. Ara verildi ve Kübra Hanım fenalaştı. Kendisine tuzlu ayran, çikolata verdik, kolonya ile ellerini ovduk. Öner Bey, Kübra Hanım'a "İsterseniz ilerideki devlet hastanesine gidelim" dedi. Kübra Hanım kabul etmedi, evine götürdük.

            Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bizi aradığını öğrendik. Karakolda ifade verdiğimizde nezaretteyken Erdal Bey, Öner Bey'e "Sen doktorsun, senin başına bir şey gelmez yırtarsın" dedi.

            Yine arabada giderken Erdal Bey hüngür hüngür ağlıyordu. Öner Bey ona "İnşallah senin yaptığın işlemden değil de Kovid veya başka bir hastalıktan dolayı vefat etmiştir" dedi.

            Erdal Bey "İğneyi soktum girmedi, çektim bir daha iteleyince bağırdı" dedi. Ben bu ifadeyi hem otelde hem arabada Erdal Bey'den duydum.

                'DİĞERLERİNİN İŞLEMLERİNİ DE PATRON YAPTI'
                Uygulamada Erdal patron, ben şoför, Ömer randevuları ayarlayan sekreter, Öner ise doktordu. Açtığımız güzellik merkezinin ruhsatı yoktu. Biz bu yeri açarken herhangi bir yere başvurmadık. İş yerinin girişinde tabela yoktu.

                Müşterileri Erdal Bey ve Öner Bey internet üzerinden ayarlıyordu. Uygulamaları Öner Bey yapıyordu. O gün öğleden sonra Kübra dahil tüm işlemleri Erdal Bey yaptı.
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                Haberler Güncel Son dakika: Kalça dolgusu yaptırdıktan sonra ölmüştü: Kübra Boyraz davasında şoke eden gelişme