Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nden bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren Kübra Boyraz davası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.
Boyraz, geçen yıl 19 Eylül'de merkeze gitmiş, ertesi gün de hayatını kaybetmişti.
Pratisyen hekim Öner Ö. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet"ten 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer tutuklu merkezin patronu Erdal D. hakkında ise "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan 9 yıla kadar hapis talep ediliyor.