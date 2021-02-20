'PATRON BEN YAPARIM DEDİ'

İşlerimiz yoğundu. Bekleyen çoktu. Öner Bey'le boyun fıtığı olması nedeniyle gelen müşterilerin bir kısmını 15 gün sonraya almamız konusunda konuştuk. Erdal Bey, 15 gün sonra geleceklerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyledi. Öner Bey şaka yollu Kübra Hanım'a "Sonra gel" dedi ve Kübra Hanım kabul etti. Ancak Erdal Bey "Ne bir daha gidip geleceksin ben yapayım" dedi.