MEB yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı (Güncel haberler)

BİLL GATES YİNE KONUŞTU

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Corona aşılarının 3 doza çıkarılabileceğini vurguladı. Aksi halde aşıların salgına karşı yetersiz kalabileceğini açıkladı. Gates, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax aşılarına destek sağlıyor.

USTA OYUNCU CORONA KURBANI

Coronavırüs tedavisi gören ünlü oyuncu Toygun Ateş (66), hayatını kaybetti. Film çekimleri için gittiği Malatya'da yapılan testi pozitif çıkan Ateş, uzun süredir tedavi görüyordu.

CAN KAYBI 82 OLDU

Türkiye'de dün 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı.

LAVANTAYA BÜYÜK TALEP

Lavanta yağının COVİD-19'a iyi geldiği açıklandı. Talep yüzde 200 arttı. Aktarlar "Kaynamış suyun içine birkaç damla konulduğunda virüsleri öldürür" açıklaması yaptı.

ÇOK PİŞMAN OLDULAR

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Harry ve eşi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmelerinin imkansız olduğu açıklandı. İkinci bebeklerini bekleyen çiftin, pişman olduğu iddia edildi.

477 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 477 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 675'er lira, 8 bilenler 268'er lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

MiLLi PiYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR



ZEHİR HAFİYE

İstanbul Ümraniye'de iki kadın, taksiye bindi. Koku geldiğini anlayan kadınlar, polise haber verdi. Aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde için kullanılan aparat ele geçirildi.



CANLI YAYIN

Adana Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Balıkçılar, otele 1000 TL'ye sattı.