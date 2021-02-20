Mars’ın en pahalı aracı 2.7 milyar

Türkiye, Ay'a kilitlendi. 'Ne gerek var'cılar "parayı boşa harcıyorlar" dedi. Muhalefet 'yaya' dururken ABD hayalin peşinden gitti. Mars'a 2.7 milyar dolarlık Perseverance'i gönderdi.
Genişliği: 2.7 metre
Yüksekliği: 2.2 metre
Ağırlığı: 1025 kilo
Boyu: 3 metre
Ortalama bir otomobil büyüklüğünde
İlk mesajı: Selam, dünya. sonsuz evime ilk bakışım
'MARS'AL DEĞİL GERÇEK
Uzay bir zamanlar bilinmeyendi. Ancak insanlık hayal ve zekayı buluşturup bir hayalin peşinden gitti. Kızıl Gezegen Mars'a 2.7 milyar dolar değerinde gezgin robotunu indirdi. Perseverance'in görevi, insanlık için yeni bir yaşam alanı keşfetmekti.
İnsanlık nefesini tuttu, Mars'a kilitlendi. NASA'nın 2020 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, cuma gecesi kızıl gezegen'deki Jezero Kriteri'ne indi. 2.7 milyar dolarlık aracın görevi ise 3.5 milyon yıl önce su bulunan bölgede, yaşamın izlerini tespit etmekti. 470 milyon kilometrelik yolu 7 ayda tamamlayan Perseverance yani 'Azim', başarılı inişinin ardından dünyaya "Selam, dünya. Sonsuz evime ilk bakışım" mesajını gönderdi. Mart'ta bir yıl, yani 687 dünya günü geçirecek olan Perseverance üzerindeki 20 kamera ve iki ses kayıt cihazıyla Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini sürecek.
NOTLAR:
Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Temmuz 2020'de fırlatıldı.
7 ayda 470 milyon kilometre yol kat ederek Mars'a ulaştı. Bu bir rekor. Daha önceki araçlar 1 yılı aşkın sürede ulaşmıştı.
Kimi bölgelerde 39 bin kilometre hıza çıkan Perseverance, 20 bin kilometre hızla inişe geçti.
Mars'a inebilmesi için gereken bir dizi manevraya 'yeni dakikalık dehşet' adı verildi. 2.7 milyar dolarlık proje bir anda çöp haline gelebilirdi.
KIZIL GEZEGENDE İLK UÇUŞ
Amacı, Mars'taki ilk motorlu uçuşu gerçekleştirmek.
Ağırlığı 1.8 kilogram.
90 saniyeye kadar bir seferde yaklaşık 300 metre mesafeye ve yerden yaklaşık 10 ila 15 metre yüksekliğe kadar uçabilir.
İnsan kontrolü olmadan kendi başına uçuyor. Önceden gönderilen minimum komutlarla havalanıyor, uçuyor ve iniyor.
MARS ARAÇLARI
20 Ağustos 1975: Amerikan Viking 1.
9 Eylül 1975: İkiz araç Viking 2.
25 Eylül 1992: Mars Observer.
7 Kasım 1996: Mars Global Surveyor.
4 Aralık 1996: Amerikan Mars Pathfinder.
7 Nisan 2001: Mars Odyssey.
10 Haziran 2003: Spirit.
7 Temmuz 2003: Opportunity.
25 Mayıs 2008: Phoenix.
26 Kasım 2011: Curiosity.
Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'ni incelemeye aldı. Yaşam izi aramaya başladı. İşte o krater hem ismini hem de yapısını dünyadan almıştı. Peki Mars ile Salda Gölü ve Bosna Hersek'in Jezero Köyü arasındaki nasıl bir bağ vardı? Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Jezero kraterinin de Jezero Köyü gibi su zengini olduğunu tahmin ediyor. Hatta şekil olarak da iki yüzey birbirine benziyor. Bu kurumuş krater gölünün Burdur'daki Salda Gölü ile de benzer nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Özellikle de minerolojilerinin aynı olduğu belirtiliyor. Salda'daki hidromagnezit tortular, mikroplar tarafından aşındırılarak şu anki halini almış kayalar. NASA, "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadesi yer alıyor.
98 ÜLKE VATANDAŞI
Perseverance projesinde 360 kişi görev aldı. 98 ülke vatandaşı bu özel proje için yaklaşık 5 yıldır gece-gündüz çalıştı. Projenin başarılı olması için birçok çalışanın ameliyatları bile ertelendi. NASA, başarılı sonuçlanan uçuş sonucunda tüm çalışanlara prim dağıtma kararı aldı. Bu NASA'da 3. kez yaşandı.
TÜRKİYE ARADI!
NASA,"Mars'a Adını Gönder" adlı kampanya başlattı. En çok Türkler isim yazdırdı. Tam 2.5 milyon Türk'ün ismi önceki gün Perseverance ile Mars'a ulaştı. Türkiye, Google'da da Mars'a kayıtsız kalmadı. En çok arama şu illerde yapıldı.
Genişliği: 2.7 metre
Yüksekliği: 2.2 metre
Ağırlığı: 1025 kilo
Boyu: 3 metre
Ortalama bir otomobil büyüklüğünde
İlk mesajı: Selam, dünya. sonsuz evime ilk bakışım
'MARS'AL DEĞİL GERÇEK
Uzay bir zamanlar bilinmeyendi. Ancak insanlık hayal ve zekayı buluşturup bir hayalin peşinden gitti. Kızıl Gezegen Mars'a 2.7 milyar dolar değerinde gezgin robotunu indirdi. Perseverance'in görevi, insanlık için yeni bir yaşam alanı keşfetmekti.
İnsanlık nefesini tuttu, Mars'a kilitlendi. NASA'nın 2020 yılında Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, cuma gecesi kızıl gezegen'deki Jezero Kriteri'ne indi. 2.7 milyar dolarlık aracın görevi ise 3.5 milyon yıl önce su bulunan bölgede, yaşamın izlerini tespit etmekti. 470 milyon kilometrelik yolu 7 ayda tamamlayan Perseverance yani 'Azim', başarılı inişinin ardından dünyaya "Selam, dünya. Sonsuz evime ilk bakışım" mesajını gönderdi. Mart'ta bir yıl, yani 687 dünya günü geçirecek olan Perseverance üzerindeki 20 kamera ve iki ses kayıt cihazıyla Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini sürecek.
NOTLAR:
Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Temmuz 2020'de fırlatıldı.
7 ayda 470 milyon kilometre yol kat ederek Mars'a ulaştı. Bu bir rekor. Daha önceki araçlar 1 yılı aşkın sürede ulaşmıştı.
Kimi bölgelerde 39 bin kilometre hıza çıkan Perseverance, 20 bin kilometre hızla inişe geçti.
Mars'a inebilmesi için gereken bir dizi manevraya 'yeni dakikalık dehşet' adı verildi. 2.7 milyar dolarlık proje bir anda çöp haline gelebilirdi.
KIZIL GEZEGENDE İLK UÇUŞ
Amacı, Mars'taki ilk motorlu uçuşu gerçekleştirmek.
Ağırlığı 1.8 kilogram.
90 saniyeye kadar bir seferde yaklaşık 300 metre mesafeye ve yerden yaklaşık 10 ila 15 metre yüksekliğe kadar uçabilir.
İnsan kontrolü olmadan kendi başına uçuyor. Önceden gönderilen minimum komutlarla havalanıyor, uçuyor ve iniyor.
MARS ARAÇLARI
20 Ağustos 1975: Amerikan Viking 1.
9 Eylül 1975: İkiz araç Viking 2.
25 Eylül 1992: Mars Observer.
7 Kasım 1996: Mars Global Surveyor.
4 Aralık 1996: Amerikan Mars Pathfinder.
7 Nisan 2001: Mars Odyssey.
10 Haziran 2003: Spirit.
7 Temmuz 2003: Opportunity.
25 Mayıs 2008: Phoenix.
26 Kasım 2011: Curiosity.
Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'ni incelemeye aldı. Yaşam izi aramaya başladı. İşte o krater hem ismini hem de yapısını dünyadan almıştı. Peki Mars ile Salda Gölü ve Bosna Hersek'in Jezero Köyü arasındaki nasıl bir bağ vardı? Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Jezero kraterinin de Jezero Köyü gibi su zengini olduğunu tahmin ediyor. Hatta şekil olarak da iki yüzey birbirine benziyor. Bu kurumuş krater gölünün Burdur'daki Salda Gölü ile de benzer nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Özellikle de minerolojilerinin aynı olduğu belirtiliyor. Salda'daki hidromagnezit tortular, mikroplar tarafından aşındırılarak şu anki halini almış kayalar. NASA, "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadesi yer alıyor.
98 ÜLKE VATANDAŞI
Perseverance projesinde 360 kişi görev aldı. 98 ülke vatandaşı bu özel proje için yaklaşık 5 yıldır gece-gündüz çalıştı. Projenin başarılı olması için birçok çalışanın ameliyatları bile ertelendi. NASA, başarılı sonuçlanan uçuş sonucunda tüm çalışanlara prim dağıtma kararı aldı. Bu NASA'da 3. kez yaşandı.
TÜRKİYE ARADI!
NASA,"Mars'a Adını Gönder" adlı kampanya başlattı. En çok Türkler isim yazdırdı. Tam 2.5 milyon Türk'ün ismi önceki gün Perseverance ile Mars'a ulaştı. Türkiye, Google'da da Mars'a kayıtsız kalmadı. En çok arama şu illerde yapıldı.