Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar meydana gelen son depremlerin yeri ve şiddeti konusunda araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre son olarak Muğla ve Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
2021.02.20 20:20:37 35.8545 28.0973 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.20 20:16:21 35.8920 28.0547 4.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.20 20:00:44 35.9378 28.0030 6.3 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel
2021.02.20 19:55:51 34.8977 34.0500 24.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.20 19:43:03 38.9863 26.0145 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 19:37:42 38.9412 26.0050 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:57:27 38.9728 26.0598 19.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:26:38 38.9662 26.1385 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.20 18:23:22 38.9385 25.9762 6.0 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:09:42 39.0778 25.7593 13.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.20 18:00:41 36.6033 30.8708 71.0 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 17:42:49 36.4055 29.0482 13.1 -.- 2.1 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.02.20 17:41:12 39.0690 29.9127 10.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel