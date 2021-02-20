Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar meydana gelen son depremlerin yeri ve şiddeti konusunda araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre son olarak Muğla ve Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.