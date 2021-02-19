Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.







İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;



