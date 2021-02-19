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    • 19.02.2021 23:24
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    Milli Eğitim Bakanı , Türkiye- Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını duyurdu

    Milli Eğitim Bakanı , “Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Başbakanı refakatinde, mevkidaşım rullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle" açıklamasında bulundu.

    Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye ve Azerbaycan...

    Milli Eğitim Bakanı , imzaları atılan Türkiye- Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

    Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.



    İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;



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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını duyurdu