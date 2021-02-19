Hafta sonu dolmuşlar, otobüsler, taksiler çalışıyor mu? 20-21 Şubat otobüsler çalışacak mı?

20-21 Şubat tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. İstisna kapsamında olan ve dışarı çıkması serbest olan vatandaşlar ise, hafta sonu dolmuşlar otobüsler taksiler çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.

HAFTA SONU OTOBÜSLER DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.