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    • 19.02.2021 23:20
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    le mücadele kapsamında toplam aşılama 6,5 milyonu geçti

    salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 6,5 milyonu geçti. İkinci doz aşılananlar ise 1 milyon 100 bine doğru yaklaşıyor.

    Toplam aşılama 6,5 milyonu geçti

    COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisine göre, 14 Ocak 2021'de ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

    'nın covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesindeki verilere göre toplam aşılama 6,5 milyonu aştı.

    Birinci doz aşı yapılanların sayısı 5 milyon 494 bini aşarken, 1 milyon 17 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

    65 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamanın ilk kısmında asker, polis ve kritik görevlerde çalışanlar aşılanacak.



    İSTANBUL İLK SIRADA
    'nin aşı haritasına bakıldığında 1 milyon 49 bini aşkın kişiyle ilk sırada yer alıyor.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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    Haberler Güncel Koronavirüsle mücadele kapsamında toplam aşılama 6,5 milyonu geçti