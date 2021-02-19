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    • 19.02.2021 15:48
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    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

    Son dakika haberleri... Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, S.B. isimli şahsın Ezine İlçesi Geyikli Beldesi'nde uyuşturucu madde sattığı bilgileri elde edilerek yapılan araştırma ve takip neticesinde S.B. isimli şahsın T.A. ve V.B. isimli şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

    T.A., V.B. ve S.B. isimli şahısların yapılan üst ve ev aramalarında satışa hazır 12 gram esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla T.A. ve V.B. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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