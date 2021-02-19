"Tahliyesi gereken ahırların tamamı, şehir yaşantısının hüküm sürdüğü ve yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olan mahallelerimizdeki düzensiz yapı, tesis ve ahırlar olup, bunların hiçbiri Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve rezerv alanı üzerinde değildir. Söz konusu haberlere konu olan mahallelerimizden Terkos Mahallesi ise Kanal İstanbul Projesi rezerv alanında bulunmayıp İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre koruma alanları içinde kalmaktadır ve yine aynı yönetmeliğin amir hükümlerince bu alanlar içerisinde entegre hayvancılık faaliyetleri yapılması yasaklanmıştır. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlerin tam aksine bu karar ile şehir merkezinde, sağlıksız ve düzensiz ortamlarda yapılan hayvancılık faaliyetlerinin, Kanal İstanbul Projesi güzergahı ve çevresindeki mahallelere taşınması için ahır ve havyan sahiplerimiz teşvik edilmiştir."

İlçedeki 69 bin 441 dekar alanda hububat ve yem bitkileri, 1260 dekar alanda sebze, 270 dekar alanda seracılık örtü altı üretim yapan 274 kayıtlı çiftçinin mevcut olduğu bildirilen açıklamada, çiftçilere 2020 yılı içerisinde 2.564.986.63 TL mazot, gübre, yem bitkileri ve sertifikalı tohum desteği verildiği aktarıldı.