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    Terörle aynı dili konuşuyor (Güncel haberler)

    AK Parti Sözcüsü , CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sert tepki verdi. “Bu terörle mücedeleyi hedef alan bir provokasyon. Terör örgütü ile aynı dili kullanıyorsun” dedi.

    Terörle aynı dili konuşuyor

    AK Parti Sözcüsü , CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki verdi. "Bu terörle mücedeleyi hedef alan bir provokasyon. Terör örgütü ile aynı dili kullanıyorsun" dedi.

    MUTASYONLAR OLUMSUZ DEĞİL
    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , rahatlatan bir bilgi verdi: "Dünyada Covid- 19'un 5 binden fazla mutasyonu görüldü. Türkiye'ye özgü mutasyonlar da var. Ancak bu mutasyonların hepsi olumsuz değil" dedi.

    YÖK'TEN YENİ BİR UYGULAMA
    YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilere "kayıt dondurma" hakkı verildi.

    TÜRKİYE'YE SURİYE ÖVGÜSÜ
    ABD'li gazetesi, Türkiye'nin politikasına destek verdi. saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "Milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye" dedi.

    MEZARLARA TOPLU SALDIRI
    Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de 2016'da işgal ettiği 'te yuvalandığı mevzilerden saldırıya geçti. bölgesinde yer alan sivil yerleşimlerdeki mezarlıklara roket saldırısı düzenledi.

    UZAYA ENGEL YOK
    Avrupa Uzay Ajansı ESA, daha fazla kadına yer verilecek yeni bir astronot yetiştirme programını devreye sokmaya başladı. Kurum, bir engelli astronotu da uzaya gönderecek.

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