Kadın başbakanlar, Coronavirüs’e geçit vermedi: Vaka sayısı ve can kaybını en aza indirdi

Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. Her kıtaya her ülkeye yayıldı. 2,5 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Ülkeler, yüzyılın salgınına karşı sıkı tedbirler aldı. Okullar kapatıldı, ofisler evlere taşındı.
Virüsün görüldüğü bölgelerde toplu karantinalar başladı. Bazı ülkelerin sağlık sistemi, virüsle mücadelede yetersiz kaldı. Bazıları ise aldığı önlemlerle takdir topladı. Özellikle kadınların yönettiği ülkelerde, virüsle mücadelenin daha başarılı olduğu anlaşıldı.
TÜM HALK AŞILANACAK
5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da 2 bin 340 vaka çıktı. 26 can kaybı yaşandı. Ada ülkesi olmanın avantajını kullanan Zelanda'da sınırlar kapatıldı. Eğitime ara verildi, vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yapıldı. Virüsün görüldüğü kentlerde 72 saatlik karantina uygulandı. Başbakan Jacinda Ardern, "Yasaklar halkın tamamı aşılanana kadar sürecek" açıklaması yaptı.