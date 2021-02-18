Kadın başbakanlar, Coronavirüs’e geçit vermedi: Vaka sayısı ve can kaybını en aza indirdi

YAPMA YAĞ

Coronavirüs salgını herkesi eve kapattı. Toplantılar da internet üzerinden yapıldı. Zoom karşısına geçen kadınlar, bakımlı görünmek için her şeyi yaptı. Yüzünden memnun olmayan kadınlar estetik merkezlerinin kapısını çaldı. Dudak dolgusu ve diş estetiği patladı! Evde kalma süresi arttıkça, hareketsizlik yüzünden kilolar da katlandı! Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, yağ aldırma operasyonlarına ilginin arttığını açıkladı. "Evde boş kaldıkça yemek yeme ihtiyacımız oluyor. Sürekli bir şeyler atıştırıyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yaza doğru yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz" açıklamasını yaptı.