Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadın başbakanlar, Coronavirüs’e geçit vermedi: Vaka sayısı ve can kaybını en aza indirdi

    Kadın başbakanlar, Coronavirüs’e geçit vermedi. Aldığı sıkı önlemlerle virüsün yayılmasını önledi. Vaka sayısı ve can kaybını en aza indirdi. Başarıları tüm dünyanın ilgisini çekti.

    Dişi diş mücadele

    Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı. Her kıtaya her ülkeye yayıldı. 2,5 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Ülkeler, yüzyılın salgınına karşı sıkı tedbirler aldı. Okullar kapatıldı, ofisler evlere taşındı.

    Virüsün görüldüğü bölgelerde toplu karantinalar başladı. Bazı ülkelerin sağlık sistemi, virüsle mücadelede yetersiz kaldı. Bazıları ise aldığı önlemlerle takdir topladı. Özellikle kadınların yönettiği ülkelerde, virüsle mücadelenin daha başarılı olduğu anlaşıldı.

    TÜM HALK AŞILANACAK
    5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da 2 bin 340 vaka çıktı. 26 can kaybı yaşandı. Ada ülkesi olmanın avantajını kullanan Zelanda'da sınırlar kapatıldı. Eğitime ara verildi, vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yapıldı. Virüsün görüldüğü kentlerde 72 saatlik karantina uygulandı. Başbakan Jacinda Ardern, "Yasaklar halkın tamamı aşılanana kadar sürecek" açıklaması yaptı.

        SINIRLARI HEMEN KAPATTI
        Tayvan da, virüse karşı en başarılı önlemleri uygulayan ülkeler arasında yer aldı. 23 milyonluk ülkede şimdiye kadar 937 vaka çıktı. 9 kişi kurtarılamadı. Başbakan Tsai Ing-wen, salgın başlar başlamaz sınırlarını kapattı. Wuhan'dan gelen uçuşları askıya aldı. Okullar kapatıldı. Halkın tamamı maske taktı. Testler ücretsiz yapıldı.

        FENOMENLERDEN DESTEK ALDI
        Nüfusu 5.5 milyon olan Finlandiya'da 51 bin 47 vaka çıktı. 720 can kaybı yaşandı. Dünyanın en genç başbakanlarından Sanna Marin (35), pandemiyle mücadelede sosyal medya fenomenlerinden destek aldı. İnternet ünlülerinin başlattığı 'Evde kal' kampanyası, yediden yetmişe yayıldı. Vatandaşların evde kalması üzerine bulaş zinciri kırıldı. Herkes maske taktı.

        29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Nüfusu         5.5 milyon olan Finlandiya'da 51 bin 47 vaka çıktı. 720 can kaybı yaşandı. Dünyanın en genç başbakanlarından Sanna Marin (35), pandemiyle mücadelede sosyal medya fenomenlerinden destek aldı. İnternet ünlülerinin başlattığı 'Evde kal' kampanyası, yediden yetmişe yayıldı. Vatandaşların evde kalması üzerine bulaş zinciri kırıldı. Herkes maske taktı.

            YAPMA YAĞ
            Coronavirüs             salgını herkesi eve kapattı. Toplantılar da internet üzerinden yapıldı. Zoom karşısına geçen kadınlar, bakımlı görünmek için her şeyi yaptı. Yüzünden memnun olmayan kadınlar estetik merkezlerinin kapısını çaldı. Dudak dolgusu ve diş estetiği patladı! Evde kalma süresi arttıkça, hareketsizlik yüzünden kilolar da katlandı! Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, yağ aldırma operasyonlarına ilginin arttığını açıkladı. "Evde boş kaldıkça yemek yeme ihtiyacımız oluyor. Sürekli bir şeyler atıştırıyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Yağlanma, kilo alma bu dönemlerde çok fazla. Yaza doğru yağ aldırma operasyonlarında artış bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

            KÂRANTİNA!
            Covid-19 nedeniyle hükümetler, turistlere karantina uyguladı. 'Karantina' otellerinden kâr etmeye başladı! İngiltere'de 10 günlük karantina için bin 750 sterlin alındı. Bu fiyat Yeni Zelanda'da 3 bin 100 dolar, ABD'de ise bin 176 dolardı. Türkiye'de ise turistler yurtlarda karantinaya alındı. İhtiyaçlar ücretsiz karşılandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Kadın başbakanlar, Coronavirüs’e geçit vermedi: Vaka sayısı ve can kaybını en aza indirdi