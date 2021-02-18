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    çanta yerine mes hisse senedi

    Kara panter ve filmleriyle ünlenen . Jordan (34) sevgililer gününde hediye olarak ilginç bir seçim yaptı. Ünlü aktör kız arkadaşı 'e (24), lüks moda markası 'in hisse senedini aldı. Ünlü model Harvey, mes hisse senedi sertifikasının bir fotoğrafını " Şimdiye kadar aldığım en iyi hediye ... " notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Son model hediye

    Kara panter ve filmleriyle ünlenen . Jordan (34) sevgililer gününde hediye olarak ilginç bir seçim yaptı. Ünlü aktör kız arkadaşı 'e (24), lüks moda markası 'in hisse senedini aldı.

    Ünlü model Harvey, mes hisse senedi sertifikasının bir fotoğrafını " Şimdiye kadar aldığım en iyi hediye ... " notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Hisse senedinin değeri açıklanmadı.

    Genç kadın ayrıca sevgilisiyle birlikte 'de sualtında Japon restoranı 'nda romantik bir akşam yemeği yediklerini de anlattı.

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