Kara panter ve Creed filmleriyle ünlenen Michel B. Jordan (34) sevgililer gününde hediye olarak ilginç bir seçim yaptı. Ünlü aktör kız arkadaşı Lori Harvey'e (24), lüks moda markası Hermes'in hisse senedini aldı.

Ünlü model Harvey, Hermes hisse senedi sertifikasının bir fotoğrafını " Şimdiye kadar aldığım en iyi hediye ... " notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Hisse senedinin değeri açıklanmadı.

Genç kadın ayrıca sevgilisiyle birlikte Ürdün'de sualtında Japon restoranı Nobu'nda romantik bir akşam yemeği yediklerini de anlattı.