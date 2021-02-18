Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 6, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olacak.