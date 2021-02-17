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    • 17.02.2021 11:42
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    Belediye Başkanı ’nun kardeşine uyuşturucu ticaretinden gözaltı

    Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) 'nun kardeşi gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre; Soner Maçoğlu'nun 'ın ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...

    Maçoğlu’nun kardeşine uyuşturucu ticaretinden gözaltı

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Mahallesinde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan ile U.A. yakalandı. Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

    Belediye Başkanı 'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun kardeşine uyuşturucu ticaretinden gözaltı