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    • 17.02.2021 15:50
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    Son dakika: 'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

    'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2'si örgüt yöneticisi pozisyonunda, 3 kişi tutuklandı. Teröristlerin son olarak  bölgesinden 'ye illegal geçişleri organize ettiği de ortaya çıktı.

    Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona 2'si örgüt içinde kilit konumda bulunan 3 kişi yakalandı.

    Emniyetteki sorgularında uyruklu ismi açıklanmayan teröristlerden birinin örgütün kuruluşunda yer aldığı ve kısa süre öncesine kadar örgütte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği saptandı.

    Teröristlerin son olarak bölgesinden 'ye illegal geçişleri organize ettiği de ortaya çıktı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı teröristler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı