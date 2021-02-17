



MUHTAÇ OLMADAN OPERASYON

"Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" diyen Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız.

SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak.

Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" dedi.



HEDEF %100 YERLİLEŞME

Hiçbir ülkeye savunma sanayisinin siyasi koz olarak kullanılmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "Hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme. Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız. Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.



HANGİ ARGÜMAN GEÇERLİ?

S-400 konusunda ABD'ye 'gelin konuşalım' dediklerini aktaran Demir, şunları anlattı:

"NATO ülkesi olan ülkelerde Rus sitemleri var, problem olmuyor. 'Hangi argüman geçerli? Eğer dürüstseniz bunun teknik argümanını konuşalım' diyoruz. Yeni S-400 sistemi tedariki için görüşmeler sürüyor. Prensip anlaşmamız var."