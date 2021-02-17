Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda Mehmetçiğin en önemli destekçisi, teröristlerin korkulu rüyası yerli savunma sanayii, önemli atılımlarla günbegün hedefe doğru ilerliyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hedeflerinin kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme olduğunu söyledi.
SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Savunma ve Diplomasi Muhabiri Betül Usta'nın sorularını yanıtlayan Demir, hiçbir ülkeye savunma sanayisini Türkiye'ye karşı siyasi koz olarak kullanma fırsatı vermeyeceklerinin altını çizdi.
Demir, Türk hava gücünün yeni yıldızı AKINCI TİHA, Türk donanmasının mihenk taşlarından olacak TCG ANADOLU, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER ve Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) için geri sayımın başladığı bilgisini verdi.
MUHTAÇ OLMADAN OPERASYON
"Türkiye ele güne muhtaç olmadan operasyon yapacak kabiliyeti gösterdi" diyen Demir, "Burada en çok öne çıkan unsurlar İHA ve SİHA'larımız.
SİHA'ları ve üzerindeki mühimmatları daha etkin kullanacağız. SİHA'ların kullanım şekli, üzerindeki mühimmatlar, sonraki nesildekiler bize ümit veriyor. SİHA bir hedefe gittiğinde kendisi vuruş yapabilecek kabiliyete ulaşacak.
Üretim ve tedarik anlamında Türkiye'nin İHA projeleri sekteye uğramaz" dedi.
HEDEF %100 YERLİLEŞME
Hiçbir ülkeye savunma sanayisinin siyasi koz olarak kullanılmasına fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Demir, "Hedefimiz kritik sektörlerde yüzde 100 yerlileşme. Bunu, Türkiye savunma stratejisi olarak bir kenara yazmalıyız. Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ederek kazandığı askeri yetenekler nedeniyle, bazı ülkelerde 'PKK'yı desteklemekle doğru mu yaptık' şeklinde yorumlar yapılıyor. Kötü komşu sadece ev sahibi yapmıyor, operasyon kabiliyetini de artırıyor" şeklinde konuştu.
HANGİ ARGÜMAN GEÇERLİ?
S-400 konusunda ABD'ye 'gelin konuşalım' dediklerini aktaran Demir, şunları anlattı:
"NATO ülkesi olan ülkelerde Rus sitemleri var, problem olmuyor. 'Hangi argüman geçerli? Eğer dürüstseniz bunun teknik argümanını konuşalım' diyoruz. Yeni S-400 sistemi tedariki için görüşmeler sürüyor. Prensip anlaşmamız var."
AKINCI TİHA TESLİMATI 2021'DE
AKINCI TİHA'nın seri üretimine başladığını kaydeden Demir, "İnşallah teslimatı bu yıl gerçekleşecek. Menzil ve süresi üzerindeki sistemlere göre değişecek. 1 buçuk ton yük taşıyabilecek. Akıncı gelişe gelişe gidecek" diye konuştu.
ROKET TEKNOLOJİLERİNDE İYİ NOKTADAYIZ
UYDU ile ilgili çalışmalarının olduğunu paylaşan Demir, "Roket yakıtı için çalışmalara katı ile başlamıştık, sıvı ile hibrit yoktu, onları da başlattık. Dünyada mevcut roket teknolojilerinde iyi bir noktadayız" dedi.
YERLİ MOTOR ATAK'A ENTEGRE EDİLEBİLİR
ATAK helikopterinin ihracat sürecinin olumlu ilerlediğini aktaran Demir, "ATAK ve GÖKBEY aynı güç sınıfından. Gökbey için tasarlanan motorun ATAK'lara da entegre edilmesi mümkün" dedi.