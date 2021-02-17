Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, özellikle Gara operasyonu ile ilgili önemli mesajlar verdi: PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü.
Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik.
Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyordu.
İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak.
Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de operasyonun ayrıntılarını anlattı. Soylu "Allah şahittir, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek..." diye yemin etti.