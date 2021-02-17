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    Başkan Erdoğan: neden sustunuz?

    Başkan Erdoğan, a operasyonu ve tarafından 13 kahramanın şehit edilmesi ile ilgi “ neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

    Ey Batı neden sustunuz



    Başkan , 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, özellikle a operasyonu ile ilgili önemli mesajlar verdi: PKK'ya diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen güruhun foyası ortaya döküldü.

    Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında 'nin yanında kimseyi göremedik.

    Ey Batı neredesiniz? Niye sesiniz çıkmıyor? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaylarınızdan geçilmiyordu.



    İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz, bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek buralar bunlara mezar olacak.


    Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti.

    Öte yandan Bakanı ve İçişleri Bakanı , 'de operasyonun ayrıntılarını anlattı. Soylu "Allah şahittir, 'ı bin parçaya bölmezsek..." diye yemin etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Ey Batı neden sustunuz?