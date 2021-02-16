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    • 16.02.2021 11:53
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    Türkiye için ilan etti!

    haberine göre Türkiye, Denizi'nde hidrografik araştırmalar sebebiyle için ilan etti. Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.

    Türkiye'den yeni Navtex ilanı

    , 'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle yayımlandı.

    denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.

    Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.

    NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?
    Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin , yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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    Haberler Güncel Türkiye TCG Çeşme Gemisi için Navtex ilan etti!