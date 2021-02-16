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    • 16.02.2021 13:57
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    'de polis memurunun la kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

    ’de polis memurunun yaptığı davranış bir vatandaşın cep telefonu kamerasından çekildi. Görevli olduğu basın anıtı mevkisinde aracından çıkan ve la kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazan polis, sosyal medyada vatandaşların da ilgi odağı oldu.

    Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı

    'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağışında basın anıtı mevkinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdığı sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı.

    Uzun süre sonra şehri etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte çocuklar da evlerinin bahçelerine çıkarak kar topu oynadı. Gece karla karışık tipi şeklinde seyreden kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti. beyaz örtü ile görsel güzellik oluşturdu.



    Öte yandan Kırşehir İl Özel İdaresi kaynakları, Kırşehir genelinde kapalı köy ve ilçe yolunun bulunmadığını belirtti. İl Özel İdaresi 6 ilçede bir merkezde 53 personel 31 araçla etkin kar çalışmasını sürdürüyor. ekipleri ise şehir merkezinde buzlanma olmaması için çalışmalarını gece itibari ile devam ettiriyor.

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    Haberler Güncel Kırşehir'de polis memurunun karla kaplı yola ‘Önce Vatan’ yazması sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı