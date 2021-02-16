Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    yarışlarında jokey 500 kiloluk atının altında kaldı (Yaşam haberleri)

    'de yarışlarında jokey , 500 kiloluk atının altında kaldı. Tam sekiz kaburga kemiği kırıldı, akciğerleri delindi. Taylor’ın bilinci açık ancak halen tedavisi sürdüğü bildirildi. ’daki yarışlarda jokey çırağı ’nın da benzer tehlikeyi atlattığı hatırlatıldı.

    Hayati tehlike

    İngiltere'de Gold Coast yarışlarında jokey Jason Taylor, 500 kiloluk atının altında kaldı. Tam sekiz kaburga kemiği kırıldı, akciğerleri delindi. Taylor'ın bilinci açık ancak halen tedavisi sürdüğü bildirildi. Adana'daki yarışlarda jokey çırağı Harun Çanakçı'nın da benzer tehlikeyi atlattığı hatırlatıldı.

    KEDİ DOSTU!
    Tokat     Erbaa'da Elif Şerbetci (24), sosyal medya aracılığıyla hayvanseverlerden topladığı bağışlarla sokak kedilerini kliniklere gönderip tedavi ettiriyor. Şerbetci, "Onlarca can dostumuzun hasta ve yaralı halden iyileştiği hali görmek bana da keyif veriyor. Onlar mutlu olunca ister istemez seviniyorum" dedi. Şerbetçi şimdiye kadar sosyal medyadan gelen bağışlarla yaklaşık 25 kediyi tedavi ettirdi.

    DARPHANE'DE BEDAVA ÇALIŞIRIM!
    Hazine     ve Maliye Bakanlığı Darphane'ye 16 işçi almak için ilan verdi. Adayların, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimli olması istendi. İlanı görenler, sosyal medyayı inletti. "Benim bu deneyimim yok ama ben darphanede bedava bile çalışırım" dedi.

        KARDEŞ AVCI SERBEST KALDI
        Muğla'da         üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması yapıldı. Mahkeme, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan'ın ise tahliyesine karar verdi. Baba Sıddık Gültekin isyan etti: Mertcan da bu cinayete yardım etmiştir.

        DEFİNECİLERİN PAMUKKALE'Sİ
        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda kaçak tarihi eser kazısı yaptı. 30 metre derinlikte bulunan odacıklar halindeki, beyaz traverten oluşumları ve sarkıtların, gizli Pamukkale olduğu açıklandı.

        TARİHE KARŞI BÜYÜK SUÇ!
        Çanakkale Savaşları'nda ecdadın su içtiği 500 yıllık tarihi su kuyuları bir gecede iş makinaları tarafından tahrip edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kumköy muhtarı Hasan Sülün, duruma isyan etti.

            112 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 112 milyon 37 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 372 bin 353 lira kazandı. 4 bilenler bin 723'er lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            226 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 226 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 882'şer lira, 8 bilenler 239'ar lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            KATiL ÇOK YAKIN!
            Bulancak ilçesinde geçen 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada dede ve amcanın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası Sinan Tirsi çıktı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi, 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

                68 YIL İÇiN 68 MILYON DOLAR
                Amerikalı Joseph Ligon, 1953'te Philadelphia'da bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi. Suçlu olmadığını defalarca söyleyen Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında önceki gün serbest bırakıldı. Bir itiraf sonrası suçsuzluğu kanıtlanan Ligon'a tazminat olarak 68 milyon dolar ödenecek. Joseph Ligon, "Paranın önemli omadığı yaştayım artık. Ancak suçsuzluğumun kanıtlanması her şeyden önemliydi" dedi.

                BEYAZ SARAY KARIŞTI
                Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J. Ducklo                , gazeteciyi (Politico editörü) tehdit ettiği için başı belada… Önce uzaklaştırma alan Ducklo ardından istifa etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini açıkladı. Ducklo'nun istifası görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu. Bu arada Beyaz Saray'ın da Ducklo'yu yaşanan olay nedeniyle dava edeceği de iddia edildi. Ducklo, kendisinin bir muhabirle ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı. "Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo'nun, Axios haber sitesi adına çalışan bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti. Bu iddianın da doğru olduğu kanıtlandı.

                ÇOK BÜYÜK RiSK ALDI
                Tom Cruise'un başrolünde olduğu Görevimiz Tehlike 7 filminin maliyeti 200 milyon doları aştı. Eleştirmenler, pandemi sonrasında vizyona giren tüm filmlerin gişe sorunu yaşayacağı ve bu maliyetin büyük risk olduğunu söyledi.

                    EL TURCO'YA HAZIRLIK
                    Arjantin'in 1989- 1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı Carlos Menem, 90 yaşında hayatını kaybetti. Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem için yarın cenaze töreni düzenlenecek.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Güncel Gold Coast yarışlarında jokey Jason Taylor 500 kiloluk atının altında kaldı (Yaşam haberleri)