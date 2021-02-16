BEYAZ SARAY KARIŞTI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J. Ducklo, gazeteciyi (Politico editörü) tehdit ettiği için başı belada… Önce uzaklaştırma alan Ducklo ardından istifa etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ducklo'nun istifasını kabul ettiklerini açıkladı. Ducklo'nun istifası görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu. Bu arada Beyaz Saray'ın da Ducklo'yu yaşanan olay nedeniyle dava edeceği de iddia edildi. Ducklo, kendisinin bir muhabirle ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı. "Politico" gazetesi, 9 Şubat'ta, Ducklo'nun, Axios haber sitesi adına çalışan bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti. Bu iddianın da doğru olduğu kanıtlandı.