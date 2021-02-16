İngiltere'de Gold Coast yarışlarında jokey Jason Taylor, 500 kiloluk atının altında kaldı. Tam sekiz kaburga kemiği kırıldı, akciğerleri delindi. Taylor'ın bilinci açık ancak halen tedavisi sürdüğü bildirildi. Adana'daki yarışlarda jokey çırağı Harun Çanakçı'nın da benzer tehlikeyi atlattığı hatırlatıldı.
KEDİ DOSTU!
Tokat Erbaa'da Elif Şerbetci (24), sosyal medya aracılığıyla hayvanseverlerden topladığı bağışlarla sokak kedilerini kliniklere gönderip tedavi ettiriyor. Şerbetci, "Onlarca can dostumuzun hasta ve yaralı halden iyileştiği hali görmek bana da keyif veriyor. Onlar mutlu olunca ister istemez seviniyorum" dedi. Şerbetçi şimdiye kadar sosyal medyadan gelen bağışlarla yaklaşık 25 kediyi tedavi ettirdi.
DARPHANE'DE BEDAVA ÇALIŞIRIM!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane'ye 16 işçi almak için ilan verdi. Adayların, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyimli olması istendi. İlanı görenler, sosyal medyayı inletti. "Benim bu deneyimim yok ama ben darphanede bedava bile çalışırım" dedi.