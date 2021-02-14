BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Başkan Erdoğan hem marketlerdeki fiyat artışı hem de restoranların açılışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.