Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:
KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL
Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek.
Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.