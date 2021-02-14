'DEVLET ACELE ETMEZ, AZ KALDI'

Baba Serdar Tirsi, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda bulunarak, herkesin sabretmesini istedi. Baba Tirsi paylaşımında, "Devlet acele etmez. Adalet tecelli edecek. Az kaldı. 'Bekleyelim' dediyseler, vardır bir bildikleri. Ama dinletemedim, üstünü örttü olduk, saklamaya çalıştı olduk, yalancı olduk. Az kaldı, kimse hiçbir şeyi örtmedi. Ben sadece içime attım, metanetli oldum. Ama hiçbir zaman da pes etmedim, etmeyeceğim de. Devlet uyur numarası yapar, zamanı gelince de tokadı atar. Nokta. Az kaldı sabır sadece. Yakındır" ifadelerine yer verdi.