2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ve nişanlar hangi tarihte başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerindne sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vakalarını azaltmak amacıyla uygulanan kalabalık ortamlara girilmesi önerilmiyor ve bu kapsamda düğün, nişan, parti gibi daha pek çok etkinlik yapılamıyor. Sevdiği kişiyle hayatını birleştirmek isteyenler ise düğün ve nişanların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte konuya dair son gelişmeler…
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılamanın başlamasıyla beraber düğün ve nişan salonlarının açılacağı tarih gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı en son açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı…
Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz güncel açıklamalar gelmedi. Konuya yönelik açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.