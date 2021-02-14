DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılamanın başlamasıyla beraber düğün ve nişan salonlarının açılacağı tarih gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı en son açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı…

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz güncel açıklamalar gelmedi. Konuya yönelik açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.