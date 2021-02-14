İlkokullar haftada kaç gün okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Sorularının yanıtları merak konusu oldu ve vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Peki yüzyüze eğitim başlayacak mı, tarih verildi mi? Hangi sınıflar hangi günler kaç saat eğitim görecek? Köy okulları ne zaman yüzyüze eğitime başlayacak? İşte son dakika açıklamalar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı bildirildi. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.
Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.
BİNLERCE SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Okullarda yeni normale göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.
KILAVUZ YAYINLANDI, SINIFLAR HAZIRLANDI
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla MEB ile TSE işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan önlemler uygulandı. Buna göre, ülke genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.
KÖY OKULLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından, köy okullarında hazırlık telaşı sürüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bağlı Çukurca İlk-Orta Okulu'nda öğretmenler, köylüler ile beraber okulu baştan aşağı temizleyerek dezenfekte etti. Muhtar Veysi Atilla, okullarından başlamasından dolayı memnun kaldıklarını ve bu yüzden okulun temizlik çalışmalarına katılmak istediğini söyledi.