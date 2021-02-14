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    • 14.02.2021 11:54
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    Gündemde milyonlarca kişi ? ? Sorularına yanıt arıyor. Hem öğrenciler hem de veliler sabırsızlıkla okulların açılacağı tarihi merak ediyır ve yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitim ve öğretim online olarak düzenlenmeye başlandı. Peki yüzyüze eğitim için tarih verildi mi? ? Hem ilkokul hem de lise öğrencileri için tarih haberi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İlkokullar haftada kaç gün okula gidecek?

    İlkokullar haftada kaç gün okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Sorularının yanıtları merak konusu oldu ve vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Peki yüzyüze eğitim başlayacak mı, tarih verildi mi? Hangi sınıflar hangi günler kaç saat eğitim görecek? Köy okulları ne zaman yüzyüze eğitime başlayacak? İşte son dakika açıklamalar…

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı bildirildi. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

    Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

    BİNLERCE SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

    Okullarda yeni normale göre, Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

    KILAVUZ YAYINLANDI, SINIFLAR HAZIRLANDI

    Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenli bir biçimde sürdürülmesi amacıyla MEB ile TSE işbirliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında alınan önlemler uygulandı. Buna göre, ülke genelinde okulların yüzde 98'i hazırlıklarını tamamlayarak belgelendirme başvurusu yaptı. 49 bin 361 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

    KÖY OKULLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından, köy okullarında hazırlık telaşı sürüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bağlı Çukurca İlk-Orta Okulu'nda öğretmenler, köylüler ile beraber okulu baştan aşağı temizleyerek dezenfekte etti. Muhtar Veysi Atilla, okullarından başlamasından dolayı memnun kaldıklarını ve bu yüzden okulun temizlik çalışmalarına katılmak istediğini söyledi.

        BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: KISA VADEDE ZOR

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

        1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

        ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

        Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

        Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler, EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almayı sürdürecek.
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        Haberler Güncel İlkokullar haftada kaç gün okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?