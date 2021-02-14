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    Hortum ’yi yıktı: ’da vatandaşlar uçan çatıları onarmaya başladı (Güncel haberler)

    'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kenti adeta yıktı. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu ilçesinde ise hortum felaketi yaşandı. İlçenin turizm merkezi da felaketten nasibini aldı. Afetzede , korkutucu bir akşam yaşadığını vurguladı. 15 uçağın aynı anda üstünden geçtiğini sandığını anlattı. Aynı gece çok büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiren ise “Bomba atılmış gibiydi” ifadesini kullandı. İlçede ise dün hasar tespiti başladı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını onardı.

    Alaçatı

    İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kenti adeta yıktı. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Çeşme ilçesinde ise hortum felaketi yaşandı. İlçenin turizm merkezi Alaçatı da felaketten nasibini aldı. Afetzede Sinan Çeken, korkutucu bir akşam yaşadığını vurguladı. 15 uçağın aynı anda üstünden geçtiğini sandığını anlattı. Aynı gece çok büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiren Nurşen Arda ise "Bomba atılmış gibiydi" ifadesini kullandı. İlçede ise dün hasar tespiti başladı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını onardı.

    YOK DÜVE
    Sinop'ta Adem Genç, bir kasapla anlaştı. Yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi 12 bin TL'ye aldı. Hayvanını kesim için mezbahaya teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada düve, bir anda mezbaha görevlilerinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. 12 bin TL'lik düvesini arayan Genç, "Ne olur yardım edin" diye çağrı yaptı. Ayrıca sosyal medyadan da kayıp ilanı yayınladı.

    MELANİA'DAN MESAJ VAR
    ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump gibi Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine bir ofis açtı. Gelişme Twitter'dan duyurulurken mesaj 'OfficeofMelania' hesabından paylaşıldı. Mesajda "Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi'nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin" ifadesi kullanıldı. Trump'ın hesabına yoğun ilgi var...

        BAL GİBİ KAÇAKÇILIK
        Sarp Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a X-ray taraması yapıldı. Aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu araştırıldı. Deponun bir bölümüne yapılan zulada kaçak bal gizlendiği anlaşıldı. Şoför gözaltında...

        PİL PATLADI İTFAİYE FIRLADI
        Kocaeli'nin İzmit Kadıköy Mahallesi'ndeki binada yanan sobaya pil atıldı. Pil, aniden patladı. Etrafı duman sardı. Paniğe kapılan bina sakinleri dışarı çıkarak hemen itfaiyeyi aradı. Ekipler, yanma meydana gelmeyen evde tedbir amaçlı kontrol yaptı.


        6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 111 milyon 129 bin 592 lira devretti. 4 bilenler 3 bin 442'şer lira, 3 bilenler 114'er lira, 2 bilenler ise 10 lira 65'er kuruş alacak.

            ÖVİNÇ DUYDUK
            İstanbul'da             önceki gün 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri açılan battaniyeye atlayarak kurtulurken diğeri ise sokakta bulunan vinç ile kurtarıldı. 14 yaşındaki Mustafa'yı alevlerin içinden alan vincin sahibi Yılmaz Ayhan, "Çatının ucunda bekliyordu, her taraf duman kaplamıştı. Çocuğu aldıktan sonra alevler yükseldi" diye konuştu. Çatıda mahsur kalan Mustafa ise, "Kahve içiyorduk çatı katında. Perdenin alev aldığın gördük. Sobayı yakmak için kartonlar vardı. Çatıda kuşların suyu vardı onla söndürmek istedim. Çatıya çıktım yavru kuşlarım da vardı" dedi.

            SAKARYA KABAĞI
            Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezindeki dev kabak heykeli motifinden oluşan satış ofisi ilgi yarattı. Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise konu ile ilgili açıklama yaptı. "Her şehrin bir marka ürünü, marka değeri vardır ve şehirler bu ürünlerle bağdaştırılır. Şehrimizde birçok yöresel ürün yetişse dahi en çok kabak ile şehrimizin ismi bağdaşmış durumdadır. Bu doğrultuda şehrimizin marka değerini tanıtıma katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

            KARANTİNA HAZIRLIĞI
            Türkiye genelinde bugünden itibaren aşırı kar yağışı görülecek. Ülkenin en sıcak ili Antalya'da bile sıcaklıklar eksilere inecek. Meteoroloji yetkilileri, Antalya'da don uyarısı bile yaptı. Veri analisti David Birch, Türkiye için aşırı soğuk ve kar uyarısında bulunarak sosyal medya hesabından "İnanılmaz soğuk ve kar, Türkiye'ye doğru ilerliyor" paylaşımına imza attı. İstanbul'da da bugünden itibaren kar yağışının beklendiği açıklandı.

                ALKOL ALEMİ KANLI BİTTİ
                Çorum'da çiftlik evinde alkol alemi yapan arkadaş grubunun kavgası kanlı bitti. Gece geç saatlere kadar birlikte içki içtikten sonra silahların çekildiği kavgada İrfan Çelik (39) ile Muharrem Kılıç (35) hayatını kaybederken, Fatih Ş. ise yaralandı.

                GEBE KARACASKANDALI
                Bartın'da kaçak avlanan 5 kişi, 1'i gebe 3 karacayı silahla vurdu. Ardından derisini yüzüp parçaladı. Ekipler, kaçak avcıları adım adım takip etti. Avda kullanılan 5 silaha el koyan ekipler, şüphelilere 42 bin lira idari para cezası verildi.

                TV İZLERKEN TIR ÇARPTI
                Bursa İnegöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki tek katlı eve girdi. Kazada evde televizyon izleyen Ferhat Aslan (19) yıkılan duvar nedeniyle yaralandı. Aslan, "Annemden su istediğim sırada sesi duydum. Ayağımı ezdi" dedi. TIR, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

                    ABİYE SİNİRLENDİ BALKONDAN ATLADI
                    Antalya'da Sibel Gezici, kendisini eve kilitleyen ağabeyi Uğur Gezici'ye kızdı. 2 katlı evin birinci kat balkonundan atladı. Ağabey ise 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. Gezici'nin olaydan bir gün önce bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi.

                    MARKETTE YENİ DÖNEM
                    Perakende ticaretinin kurallarını değiştirecek yasa taslağının yarın Kabine'de masaya yatırılacağı öğrenildi. taslaktaki taleplere göre marketler elektronik eşya, mobilya, cep telefonu gibi ürünleri satamayacak. ayrıca tütün mamulleri de zincir mağazalarda olmayacak. Marketler pazar günleri saat 11.00'de açılacak.

                    YEŞİLAY'IN NUMARASI DEĞİŞTİ
                    YEŞİLAY Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışma Hattı'nın numarası 115 olarak değişti. 115 YEDAM Danışma Hattı'ndan; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da tedavi olmak, aileleri ve bağımlı kişileri tedaviye yönlendirmek isteyen tüm vatandaşları danışmanlık alabiliyor.

                        ESNAF AŞI OLMAK İSTİYOR
                        TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, "Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir." ifadesini kullandı. Palandöken, vatandaşın böylece daha güvenli olacağını söyledi.

                        TOPBAŞ'A VEDA
                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Kadir Topbaş (76), Coronavirüs'ten dün hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana tedavi gören Topbaş, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Kadir Topbaş, Fatih Cami'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Fatih Camii haziresine defnedilecek. Başkan Erdoğan'ın da cenazeye katılması bekleniyor.

                        BAŞKAN ERDOĞAN: Kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

                            TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Siyasetin beyefendisi Kadir Topbaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

                            PKK'YA GARA DARBESİ
                            Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı. PKK'ya ait mağaralar bombalandı. 42 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

                            ABD'DE NÜKLEER ALARM
                            ABD'deki Kongre Binası baskınından sorumlu tululan Trump'ın azil soruşturması devam etti. Heyet, baskın sırasında Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yanındaki nükleer kodların bulunduğu çantanın protestocuların eline geçme riski olduğa dikkat çekti. "Faciadan dönüldü" denildi.

                                BİR DÜNYA İDDİA
                                Dünya Sağlık Örgütü'nde 10 kişilik ekip, COVİD-19'u araştırmak için Çin'e gitti. Haftalar süren incelemelerin ardından "Hiçbir veri bulamadık" dedi. Dün, örgütten Çin'i suçlayan yeni bir açıklama geldi: Pekin, salgının nasıl ve ne zaman başladığına yardımcı olabilecek ilk vakalara dair bilgileri bize vermedi.
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                                Haberler Güncel Hortum Çeşme’yi yıktı: Alaçatı’da vatandaşlar uçan çatıları onarmaya başladı (Güncel haberler)