YOK DÜVE

Sinop'ta Adem Genç, bir kasapla anlaştı. Yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi 12 bin TL'ye aldı. Hayvanını kesim için mezbahaya teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada düve, bir anda mezbaha görevlilerinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. 12 bin TL'lik düvesini arayan Genç, "Ne olur yardım edin" diye çağrı yaptı. Ayrıca sosyal medyadan da kayıp ilanı yayınladı.