İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kenti adeta yıktı. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Çeşme ilçesinde ise hortum felaketi yaşandı. İlçenin turizm merkezi Alaçatı da felaketten nasibini aldı. Afetzede Sinan Çeken, korkutucu bir akşam yaşadığını vurguladı. 15 uçağın aynı anda üstünden geçtiğini sandığını anlattı. Aynı gece çok büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiren Nurşen Arda ise "Bomba atılmış gibiydi" ifadesini kullandı. İlçede ise dün hasar tespiti başladı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını onardı.
YOK DÜVE
Sinop'ta Adem Genç, bir kasapla anlaştı. Yaklaşık 560 kilo gelen montofon cinsi düveyi 12 bin TL'ye aldı. Hayvanını kesim için mezbahaya teslim eden Genç, kesim için ayrılan alanda beklemeye başladı. Bu sırada düve, bir anda mezbaha görevlilerinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvanın sahibi ve mezbaha görevlileri kaçan düveyi yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. 12 bin TL'lik düvesini arayan Genç, "Ne olur yardım edin" diye çağrı yaptı. Ayrıca sosyal medyadan da kayıp ilanı yayınladı.
MELANİA'DAN MESAJ VAR
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump gibi Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine bir ofis açtı. Gelişme Twitter'dan duyurulurken mesaj 'OfficeofMelania' hesabından paylaşıldı. Mesajda "Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi'nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin" ifadesi kullanıldı. Trump'ın hesabına yoğun ilgi var...