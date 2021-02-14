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    Dünyanın en havalı semtleri belli oldu: Beşiktaş ilçesine bağlı de listede

    Her yıl dünyanın en iyi yerlerini değişik kriterlere göre belirleyen Time Out, dünyanın en havalı semtlerini paylaştı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den 'un Beşiktaş'ta yer alan semti girdi. Arnavutköy listenin 39. sırasında yer aldı.

    Arnavutköy'le havamızı attık

    Her yıl dünyanın en iyi yerlerini değişik kriterlere göre belirleyen Time Out, dünyanın en havalı semtlerini paylaştı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.

    Arnavutköy listenin 39. sırasında yer aldı. Liste hazırlanırken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakılıyordu. 2018'deki ankette ise dünyanın en havalı 50 semti seçildi.

    Ö dönem listeye 43'üncü sırada Kadıköy girmişti. Time Out editörlerin görüş almanın yanı sıra 20 bin kişinin katıldığı anket sonucuna göre listenin yapıldığı öğrenildi.

        Geçen yıl yapılan değerlendirmede, Coronavirüs nedeniyle bir mahallenin topluluk ruhu ön planda tutuldu. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.

        İŞTE O LİSTE
        Listeye giren ilk 10 semt ise şöyle:
        1. Esquerra de l'Eixample, Barselona, İspanya


        2. Downtown, Los Angeles, ABD
        3. Sham Shui Po, Hong Kong, Çin Ö.İ.Böl.
        4. Bedford-Stuyvesant, New York, ABD
        5. Yarraville, Melbourne, Avustralya


            6. Wedding, Berlin, Almanya
            7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Şanghay, Çin


            8. Dennistoun, Glasgow, İskoçya
            9. Haut-Marais, Paris, Fransa
            10. Marrickville, Sidney, Avustralya
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            Haberler Güncel Dünyanın en havalı semtleri belli oldu: İstanbul Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy de listede