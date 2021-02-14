Her yıl dünyanın en iyi yerlerini değişik kriterlere göre belirleyen Time Out, dünyanın en havalı semtlerini paylaştı. 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.
Arnavutköy listenin 39. sırasında yer aldı. Liste hazırlanırken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakılıyordu. 2018'deki ankette ise dünyanın en havalı 50 semti seçildi.
Ö dönem listeye 43'üncü sırada Kadıköy girmişti. Time Out editörlerin görüş almanın yanı sıra 20 bin kişinin katıldığı anket sonucuna göre listenin yapıldığı öğrenildi.