BAŞKAN ERDOĞAN SAYIYA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan da Rize'de yaptığı konuşmada bu meseleye dikkat çekti. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin'' ifadelerini kullandı.