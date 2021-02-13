Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler bir süredir uzaktan eğitim görürken başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bazı belediyeler de öğrencilere tablet desteğinde bulundu.
İMAMOĞLU'NUN PR GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını büyük bir projeymiş gibi pazarlamasının ardından, Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi'nin öğrencilere 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN SAYIYA DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Erdoğan da Rize'de yaptığı konuşmada bu meseleye dikkat çekti. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin'' ifadelerini kullandı.