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    • 14.02.2021 02:03
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    ’li İBB Başkanı ’nun Belediyesi’nin tablet projesini itibarsızlaştırma girişimi boşa çıktı!

    ’li İBB Başkanı ’nun, 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını büyük bir projeymiş gibi pazarlamasının ardından Gaziantep’in Belediyesi’nin öğrencilere 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı. Daha sonra bir açıklama yapan İmamoğlu Belediyesi’nin projesini itibarsızlaştırmak için onlar ‘MEB’in tabletini dağıttı’ iddiasında bulundu. İmamoğlu’na yanıt Şahinbey Belediye Başkanı ’ndan geldi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu'na hodri meydan

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler bir süredir uzaktan eğitim görürken başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bazı belediyeler de öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

    İMAMOĞLU'NUN PR GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını büyük bir projeymiş gibi pazarlamasının ardından, Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi'nin öğrencilere 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye ettiği ortaya çıktı.

    BAŞKAN ERDOĞAN SAYIYA DİKKAT ÇEKTİ
    Başkan Erdoğan da Rize'de yaptığı konuşmada bu meseleye dikkat çekti. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor. İlçe belediyesi dikkat edin'' ifadelerini kullandı.

        İMAMOĞLU'NDAN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ İÇİN 'MEB' İDDİASI
        Daha sonra bir açıklama yapan İmamoğlu Şahinbey Belediyesi'nin projesini itibarsızlaştırmak için "Şahinbey Belediyesi MEB'in tabletini dağıttı" iddiasında bulundu.

        İmamoğlu'na yanıt Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan geldi.

        Tahmazoğlu süreci anlatan bir video paylaşarak, "Şahinbey Belediyemizin 50.000 tablet ve 6 aylık internet paketi dağıtması Sn. Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etmiş. Tabletlerin bedeli 61.500.000 TL Şahinbey Belediyesi tarafından ödenmiştir, belgelerini açıklamaya hazırım. Sn. İmamoğlu siz de iddianızı ispat etmeye hazır mısınız?" ifadeleriyle İmamoğlu'na hodri meydan dedi. Tahmazoğlu'nun çıkışına yanıt veremeyen İmamoğlu'nun itibarsızlaştırma girişimi boşa çıktı.
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        Haberler Güncel CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şahinbey İlçe Belediyesi’nin tablet projesini itibarsızlaştırma girişimi boşa çıktı!