Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı sardı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Bilim insanlarının geliştirdiği aşı, virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte etkisiz kaldı. İnsanlık bir bilinmeze doğru giderken, dünyaca ünlü dergiler salgını ve katil virüsü kapaklarına taşıdı. Gelecekle ilgili yaptıkları yorumlar, korku yarattı!
5 AŞI DA BAŞARISIZ
Londra merkezli The Economist dergisi, 2021'in şubat kapağında salgına dikkat çekti. "Aşılar ne kadar işe yarayacak?" başlığıyla çıkan sayıda, dünya üzerinde uygulanmaya başlanan aşılara vurgu yapılarak 5 aşı şırıngasına yer verildi. Şırıngaların bazı virüsleri yok etmesi, bazılarına karşı etkisiz olması ise akıllara "Aşılar virüsten korumayacak mı?" sorusunu getirdi. Öte yandan kapaktaki farklı renkteki virüsler, insanlığı yeni salgınların beklediği şeklinde yorumlandı.
FELAKETLERİ SIRALAMIŞTI
THE Economist, temmuz kapağında da 2020 yılındaki felaketlere değinmişti. "Sıradaki Felaket" başlıklı sayıda üç kişilik bir aile, maskeleriyle oturuyor. Duvardaki fotoğraflarda arasında domuz ve virüs görsellerinin kullanılması ise dünyayı etkisi altına alan salgınları işaret ediyor.