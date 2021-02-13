5 AŞI DA BAŞARISIZ

Londra merkezli The Economist dergisi, 2021'in şubat kapağında salgına dikkat çekti. "Aşılar ne kadar işe yarayacak?" başlığıyla çıkan sayıda, dünya üzerinde uygulanmaya başlanan aşılara vurgu yapılarak 5 aşı şırıngasına yer verildi. Şırıngaların bazı virüsleri yok etmesi, bazılarına karşı etkisiz olması ise akıllara "Aşılar virüsten korumayacak mı?" sorusunu getirdi. Öte yandan kapaktaki farklı renkteki virüsler, insanlığı yeni salgınların beklediği şeklinde yorumlandı.