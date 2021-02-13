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    ve merkezli dünyaca ünlü dergiler - 19’u kapağına taşıdı.

    ve merkezli dünyaca ünlü dergiler, - 19’u kapağına taşıdı. ’i virüsü yaymakla suçladı. ise son sayısında yine korku yaydı. Aşıların Coronavirüs’e karşı etkisiz olduğunu yazdı.

    Tehlike çınları çalıyor

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyayı sardı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Bilim insanlarının geliştirdiği aşı, virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte etkisiz kaldı. İnsanlık bir bilinmeze doğru giderken, dünyaca ünlü dergiler salgını ve katil virüsü kapaklarına taşıdı. Gelecekle ilgili yaptıkları yorumlar, korku yarattı!

    5 AŞI DA BAŞARISIZ
    Londra     merkezli The Economist dergisi, 2021'in şubat kapağında salgına dikkat çekti. "Aşılar ne kadar işe yarayacak?" başlığıyla çıkan sayıda, dünya üzerinde uygulanmaya başlanan aşılara vurgu yapılarak 5 aşı şırıngasına yer verildi. Şırıngaların bazı virüsleri yok etmesi, bazılarına karşı etkisiz olması ise akıllara "Aşılar virüsten korumayacak mı?" sorusunu getirdi. Öte yandan kapaktaki farklı renkteki virüsler, insanlığı yeni salgınların beklediği şeklinde yorumlandı.

    FELAKETLERİ SIRALAMIŞTI
    THE Economist, temmuz kapağında da 2020 yılındaki felaketlere değinmişti. "Sıradaki Felaket" başlıklı sayıda üç kişilik bir aile, maskeleriyle oturuyor. Duvardaki fotoğraflarda arasında domuz ve virüs görsellerinin kullanılması ise dünyayı etkisi altına alan salgınları işaret ediyor.

        3 KAT DAHA BULAŞICI
        Covid-19, Brezilya'da bir kez daha mutasyona uğradı. Amazonlarda ortaya çıkan yeni türün 3 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

        1 YILDA FİKRİ DEĞİŞTİ
        Alman Der Spiegel dergisi de COVİD- 19 salgınını kapağına taşıdı. Geçtiğimiz yılki şubat sayısında, maskeli, elinde telefon tutan bir Çin vatandaşının fotoğrafını "Made in China" (Çin'de üretildi) başlığı ile yayınladı! O kapak, iki ülke arasında gerginlik yarattı. Aynı dergi, 1 yıl sonra geri adım attı! Bu yılki ocak sayısının kapağında Çin'i simgeleyen bir ejderha fotoğrafı yer aldı. 'Ejderhanın zaferi' başlığıyla çıkan sayıda Çin'in salgına karşı gösterdiği mücadeleye övgüler yağdırdı!

        BİR AİLE YOK OLDU
        Coronavirüs, bir aileyi yok etti. Acı olayın adresi Giresun Görele'ydi. COVİD-19'a yakalanan 49 yaşındaki İhsan Mimir 20 Ocak'ta can verdi. 10 gün sonra ise 74 yaşındaki baba Metin Mimir hayatını kaybetti. Son olarak da yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki İlhan Mimir yaşamını yitirdi. Baba ve iki oğlu yan yana toprağa verildi.

            BİR DÜNYA PANİK
            Covid-19, üç ülkede mutasyona uğradı. Aşıların virüse karşı etkinliği azaldı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge aşıların halen, Avrupa'daki COVİD-19 salgınını kontrol altına almakta yetersiz olduğunu açıkladı.
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            Haberler Güncel Londra ve Berlin merkezli dünyaca ünlü dergiler Covid- 19’u kapağına taşıdı.