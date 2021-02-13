Dünya, Rusya'daki Türk kızı Osman Delibaş'a kilitlendi. Annesi Rus, babası ise Trabzonlu olan Osman Delibaş (26) bir saat buzlu suda kalarak dünya rekorunu elde etti.
İsminden güzelliğine kadar herkesin merak ettiği Delibaş, Rus askerlerine soğuk havada hayatta kalma dersi verdi. Türkçeyi babaannesinden öğrenen Osman, 12 yaşına kadar tekvando ile ilgilendi.
"Hayatta şimdiye kadar her şeyi kendi emeğim ile elde ettim. Buzlu suya dalıyorum ve çeşitli akrobatik gösteriler düzenliyorum. Türkiye'de de bir filmde, dizide veya bir televizyon programında yer almayı çok istiyorum" dedi.